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Caxias confirma saída de goleiro e prepara novas rescisões para sequência da Série C

Jogador fez sete partidas com a camisa grená nesta temporada e não conseguiu se firmar

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Eduardo Costa

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