Caxias confirma saída de goleiro e prepara novas rescisões para sequência da Série C

O goleiro Léo Lang não faz mais parte do elenco do Caxias. O clube confirmou, neste sábado (4), a saída do goleiro em rescisão de contrato realizada em comum acordo.
Contratado para a temporada 2026, o goleiro fez sete jogos com a camisa grená. No entanto, as falhas levaram o clube a contratar outro jogador para a função e Léo Lang perdeu espaço.
Nesta semana, o Caxias também acertou as saídas do zagueiro Joílson e do volante Lucas Cândido. O defensor de 35 anos encerrou sua passagem pelo Grená após cinco jogos em 2026. Na disputa do Estadual, Joílson acabou marcado pela eliminação precoce para o Ypiranga, nas quartas de final.
O volante Lucas Cândido, de 32 anos, fez oito atuações com a camisa grená. O atleta acertou sua ida ao Botafogo-PB, e será rival do Grená no restante de disputa da Série C.
Antes dos dois atletas terem seus vínculos encerrados com o Grená, o centroavante Arthur Viana já havia acertado sua saída sem sequer entrar em campo. Ele tinha contrato até 2027 e fechou com o Feirense para a disputa da segunda divisão do futebol português.
Os próximos a terem seus vínculos rescindidos com o Caxias serão o lateral-direito Ronei e o atacante Luis Miguel.