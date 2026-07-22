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Na fase final
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Caxias Basquete reage no fim, garante a oitava vitória e confirma classificação na LDB

Mesmo com atuação irregular, time do técnico Flávio Espiga derrotou o Instituto Viva Vida, do Espírito Santo

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Maurício Reolon

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