Caxias Basquete reage no fim, garante a oitava vitória e confirma classificação na LDB

Miguel foi novamente o cestinha do time caxiense. Arthur Lobo / Divulgação

O time sub-22 do Caxias do Sul Basquete sofreu, errou muito, mas conseguiu reagir no último período e venceu o Instituto Viva Vida por 79 a 78, na tarde desta quarta-feira (22). Com o resultado, a equipe segue com 100% de aproveitamento na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), em Belo Horizonte.

Na campanha geral, são oito vitórias em nove jogos. Com isso, o grupo do técnico Flávio Espiga confirmou a presença na fase final da LDB, na Série Ouro, que vai reunir os oito melhores do campeonato.

Ainda nesta etapa, o Gambas terá um dia de folga e volta à quadra para enfrentar o Cruzeiro, nesta sexta-feira (24), às 14h30min. Por fim, no dia seguinte, fecha sua participação diante do Minas, às 12h15min.

Contra o Instituto Viva Vida, do Espírito Santo, o baixo aproveitamento nos arremessos de três pontos fez o Caxias sofrer mais do que nas partidas anteriores. No primeiro quarto, derrota por 18 a 16. No segundo, vitória por 26 a 25. Com isso, pela primeira vez nesta etapa, a equipe foi para o intervalo atrás do placar: 43 a 42.

Na terceira parcial, o Gambas não teve boa atuação e perdeu por 20 a 13. A vantagem do adversário chegou a ser de nove pontos, restando menos de cinco minutos para o fim da partida. Mesmo assim, com uma forte marcação e melhorando sua performance ofensiva, o Caxias virou. NK converteu os dois lances livres que garantiram a vitória por 79 a 78.