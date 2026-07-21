Caxias Basquete mantém bom momento, vence mais uma na LDB e encaminha vaga na fase final

O Caxias do Sul Basquete conquistou mais uma vitória na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento, a LDB, disputada em Belo Horizonte. Na tarde desta terça-feira (21), o time comandado pelo técnico Flávio Espiga derrotou o Basquete Cearense por 87 a 54.
No dia anterior, o Caxias já havia vencido o Brasília, por 90 a 71. A campanha no torneio sub-22 agora tem sete vitórias e uma derrota. Os resultados encaminham a classificação da equipe à fase final.
O próximo jogo será nesta quarta-feira (22), às 12h15min, contra o Instituto Viva Vida, no Ginásio Dona Salomé. Depois, o Caxias Basquete ainda enfrenta Cruzeiro e Minas para fechar a participação na fase classificatória.
Diante do Basquete Cearense, os destaques foram NK e Miguel, que anotaram 16 pontos. Tiago Marques, que havia ficado de fora do jogo de segunda-feira, contribuiu com 13.
A partida teve um equilíbrio inicial, com 20 a 17 no primeiro quarto, mas com vitória caxiense nos quatro períodos e o domínio especialmente a partir da segunda parcial, com o Caxias fazendo 21 a 10, 28 a 13 e 18 a 14 para fechar a vitória com 33 pontos de vantagem: 87 a 54.