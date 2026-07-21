Esportes

Sub-22
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Caxias Basquete mantém bom momento, vence mais uma na LDB e encaminha vaga na fase final

Equipe do técnico Flávio Espiga derrotou o Basquete Cearense com 19 pontos de vantagem e movimentando todas as peças do elenco

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Maurício Reolon

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