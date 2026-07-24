Esportes

Sub-22
Notícia

Caxias Basquete derrota o Cruzeiro e segue invicto na segunda etapa da LDB

Caxias do Sul Basquete soma nove vitórias em dez jogos e já está garantido na fase final da LDB.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS