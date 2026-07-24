Caxias Basquete derrota o Cruzeiro e segue invicto na segunda etapa da LDB

Grupo caxiense ainda não perdeu em Belo Horizonte. Arthur Lobo / Divulgação

No quarto compromisso do Caxias do Sul Basquete na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento, a LDB, a quarta vitória. Na tarde desta sexta-feira (24), a equipe do técnico Flávio Espiga superou o Cruzeiro, na casa do rival, por 74 a 70, no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte.

Já garantido na fase final, o time sub-22 do Gambas acumula nove vitórias em 10 jogos pela LDB. A última partida da etapa classificatória ocorre neste sábado (25), às 12h15min, diante do Minas, em um confronto direto pela liderança do Grupo A.

Na partida desta sexta, o equilíbrio foi a tônica do duelo. O Caxias abriu 11 pontos no primeiro tempo, vencendo os dois quartos iniciais por 20 a 10 e 16 a 15. Depois do intervalo, o Cruzeiro reagiu, fez 22 a 16, e encostou no placar. A definição só veio na última parcial, com o resultado se definindo nas últimas posses. Melhor para o Caxias, que fechou o jogo em 74 a 70.