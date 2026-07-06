Caxias anuncia contratação de atacante com passagem pelo Guarani

O Caxias anunciou na manhã desta segunda-feira (6) um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Dentinho, de 29 anos, que recentemente rescindiu seu contrato com o Guarani. Conforme o clube, o atleta assinou o pré-contrato, realizará exames médicos e firmará vínculo até o fim da Série C do Brasileiro.
Além da equipe paulista, o novo atacante do Caxias tem passagens por clubes como: Sousa, Hercílio Luz, Avaí, Brusque e Chapecoense.
Pelo Brusque, conquistou o Acesso à Série C em 2023 e esteve presente em parte da campanha do Acesso à Série A de 2025 pela Chapecoense, além de ter disputado a primeira divisão nacional pelo Avaí.
Dentinho chega ao Caxias por indicação do técnico Marcelo Cabo e do Executivo de Futebol Farnei Coelho, com quem já trabalhou.
Dentinho não será o único reforço da equipe visando a sequência de Campeonato Brasileiro. E para a chegada de reforços, o clube liberou alguns atletas que não vinham sendo utilizados no elenco para não onerar a folha de pagamentos.
O goleiro Léo Lang, o zagueiro Joílson, o volante Lucas Cândido e o centroavante Arthur Vianna já deixaram o Estádio Centenário. Os próximos a terem seus vínculos rescindidos com o Caxias serão o lateral-direito Ronei e o atacante Luis Miguel, chegando a um total de seis saídas.