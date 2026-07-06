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Caxias anuncia contratação de atacante com passagem pelo Guarani

Atleta de 29 anos assinará contrato com o Grená até o fim da Série C do Brasileiro de 2026

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Rafael Rinaldi

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