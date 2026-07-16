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Caxias aguarda resposta de centroavante para confirmar nova contratação

Lohan, 30 anos, defendeu a Portuguesa-RJ na Série D do Campeonato Brasileiro

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Eduardo Costa

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