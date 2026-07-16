Caxias aguarda resposta de centroavante para confirmar nova contratação

O Caxias está próximo de confirmar mais uma contratação para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O departamento de futebol aguarda uma resposta do centroavante Lohan, de 30 anos, que estava na Portuguesa-RJ na disputa da Série D.
Nesta temporada, Lohan tem 18 jogos e 11 gols marcados, sendo seis na Série D. O time carioca foi eliminado pelo São José-PoA na terceira fase da competição. No início deste ano, e em 2025, o jogador também defendeu a Portuguesa-SP.
Natural de Carmo, no Rio de Janeiro, Lohan começou no Frigurguense, e depois passou por Macaé, Resende, CSA, ABC, América-MG, Criciúma, Floresta-CE e Guarani. O atacante tem 1m91cm. No Criciúma, em duas temporadas, 2022 e 2023, foi campeão Catarinense e conquistou o acesso à Série A do Brasileiro
O Caxias já conseguiu ajustar com o jogador a base de valores do contrato. No entanto, ele está com um problema pessoal na família e isso pode dificultar um acerto.
Lohan se encaixa nas características que a direção grená definiu: um centroavante de força física, com experiência na Série C e passagens pela Série B, além de histórico recente de gols e bons números na temporada.
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