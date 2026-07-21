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Caxias acerta prorrogação de contrato com goleiro para a temporada 2027

Gabriel Toebe, 23 anos, foi anunciado no final do ano passado e revelado pelo Botafogo-RJ

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Eduardo Costa

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