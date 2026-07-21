Caxias acerta prorrogação de contrato com goleiro para a temporada 2027

Gabriel Toebe em treinamento no CT Baixada Rubra. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias acertou a renovação de contrato do goleiro Gabriel Toebe, de 23 anos. Revelado nas categorias de base do Botafogo-RJ, o jogador assinou um novo vínculo com o clube grená até o fim da próxima temporada e ampliou sua permanência no Estádio Centenário.

Antes de chegar ao Caxias, Toebe construiu sua trajetória com passagens por Resende, Avenida, Passo Fundo e Concórdia. O goleiro foi contratado pelo grená no final de 2025 e agora recebe um voto de confiança da direção para seguir no elenco por mais uma temporada.

Apesar da renovação, Gabriel Toebe ainda não entrou em campo pelo Caxias em 2026. Mesmo assim, o clube vê potencial no jovem e aposta na continuidade do trabalho para o seu desenvolvimento.

Além de garantir a permanência de Toebe, a direção grená também trabalha para renovar com Busatto. Contratado em março, o goleiro de 35 anos assumiu a titularidade e se tornou uma das referências da equipe. As conversas já foram iniciadas, e o objetivo do clube é assegurar a permanência do camisa 1 até o fim de 2027.