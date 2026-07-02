Campeão mundial pelo Inter e ex-dupla Ca-Ju é anunciado como técnico do time feminino da Apafut

Volante também atuou na dupla Ca-Ju. Daniel Marenco / Agencia RBS

Um gigante chega à Apafut para a sequência da temporada. Wellington Monteiro, ex-atleta profissional, assume o comando do departamento feminino do Tricolor da Serra.

O volante é um velho conhecido do Rio Grande do Sul. O primeiro clube dele por aqui foi o Caxias, em 2004, seguindo para o Juventude no ano seguinte. Em 2006, atuava pelo Inter na campanha da conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes.

No Estado, também entrou em campo no Guarani-VA, em 2016, e no Lajeadense, em 2018, quando encerrou sua carreira. Além disso, jogou em clubes como Vasco, Fluminense, Goiás, Guarani, entre outros.

Com 47 anos, o técnico tem passagens por equipes de base e profissional, como Queimados-RJ, XV Uber-MG, Gremimho-RJ, União Beltrão-PR e Tigres do Brasil-RJ. Como auxiliar técnico, integrou a comissão do Esportivo em 2024, e do Bangu-RJ, em 2022.