Campeão da Copa FGF pelo Glória, Tcharles faz campanha nas redes após ser baleado em um bar

Uma das balas segue acoplada no peito do atleta. Antonio Valiente / Agencia RBS

Um atleta conhecido da Serra Gaúcha passa por um difícil momento fora dos gramados. No dia 5 de julho, após uma discussão em um bar em Fortaleza dos Valos, no noroeste do Estado, Tcharles Eduardo Martins Sieg foi atingido por disparos de arma de fogo.

Após o conflito, o jogador foi encaminhado para Cruz Alta para realizar cirurgia no intestino, por conta de uma das perfurações. A outra bala atingiu e quebrou uma costela de Tcharles, e está alojada em seu peito.

Na última segunda-feira (13), o atacante abriu uma vaquinha online para arrecadação de fundos, já que ficará afastado do trabalho. No site, ele deu um depoimento sobre a situação e pediu ajuda para seus próximos passos.

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— Passei pelo momento mais difícil de minha vida. Foram momentos de dor e dificuldade. Meu bom Deus me deu uma segunda chance de vida, sou muito grato a todos por todas as orações e toda mobilização pela minha vida. Hoje estou em recuperação — disse o atleta, que complementou:

— Estou passando aqui pra pedir a ajuda de todos que de alguma forma sabem a pessoa humilde que sou e vou ficar um tempo sem poder trabalhar. Tem as passagens da minha esposa, que veio de Goiás, e estão caras também pra ela voltar, tem medicamentos, e muitas coisas que hoje em dia a gente sabe que tudo é pago, qualquer valor será uma ajuda muito grande na minha vida, serei grato sempre à cada um de vocês por essa ajuda nesse momento que mais estou precisando.

A vaquinha está disponível neste link.

Na história do Glória

O atacante de 26 anos chegou em Vacaria, pela primeira vez, em 2021. Após passagens por São José e Aimoré, o jovem disputou a Divisão de Acesso e a Copa FGF pelo Leão da Serra.

Com cinco gols em quatro jogos, foi determinante na conquista do título da Copa FGF — Troféu Dirceu de Castro.

Ele retornou à Serra Gaúcha para atuar no Glória em 2022 e 2025. Tcharles também tem passagens por clubes gaúchos como Novo Hamburgo, Inter-SM e Passo Fundo. Seu último clube foi o Costa Rica, do Mato Grosso do Sul.



