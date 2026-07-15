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Campeão da Copa FGF pelo Glória, Tcharles faz campanha nas redes após ser baleado em um bar

Atacante foi atingido por um homem depois de um desentendimento em Fortaleza dos Valos

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Camila Corso

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