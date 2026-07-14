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Calendário dá uma trégua e Caxias disputará só três jogos em 29 dias na Série C

Período com poucos compromissos dá ao time mais tempo para treinar antes da reta final da fase inicial

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Eduardo Costa

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