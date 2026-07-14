Calendário dá uma trégua e Caxias disputará só três jogos em 29 dias na Série C

Caxias atuou pela última vez no empate em 0 a 0 com o Floresta. Porthus Junior / Agencia RBS

No calendário do futebol brasileiro, frequentemente criticado pelo excesso de partidas, o Caxias enfrenta uma situação atípica na Série C do Campeonato Brasileiro. Em um intervalo de 29 dias, a equipe grená fará apenas três jogos.

Após o empate em 0 a 0 com o Floresta, no último sábado (11), o time terá 15 dias de intervalo até a próxima partida. O confronto será diante do Botafogo-PB, no Estádio Centenário, no dia 26. Depois disso, haverá mais 14 dias de espera até encarar o Itabaiana.

Entre a 9ª e a 11ª rodadas, o Caxias também passou por um período de poucos compromissos: foram 22 dias e três jogos, com vitória sobre o Ituano no Centenário, derrota para o Guarani em Campinas e empate com o Maringá, em casa.

Agora, os comandados de Marcelo Cabo terão cinco partidas para buscar a classificação. Depois de receber o Botafogo-PB, visitam o Itabaiana, jogam em casa contra o Figueirense, enfrentam o Santa Cruz em Recife e fecham a primeira fase contra a Inter de Limeira, no Centenário.

Após o último empate, o elenco ganhou dias de descanso e se reapresenta na quarta-feira (15). Na sexta, está previsto um jogo-treino contra o Inter, no CT Parque Gigante.

Últimos jogos do Caxias na primeira fase

15ª rodada

26/7 (domingo), 18h30min

Caxias x Botafogo-PB

16ª rodada

9/8 (domingo), 18h30min

Itabaiana x Caxias

17ª rodada

16/8 (domingo), 16h

Caxias x Figueirense

18ª rodada

22/8 (sábado), 19h30min

Santa Cruz x Caxias