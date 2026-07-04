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Novo comandante 
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Brasil-Far anuncia campeão Estadual na base do Juventude como técnico para a Divisão de Acesso

Profissional de 37 anos também foi auxiliar no Caxias e esteve, recentemente, no time suvb-17 do Esportivo

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Rafael Rinaldi

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