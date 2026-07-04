Brasil-Far anuncia campeão Estadual na base do Juventude como técnico para a Divisão de Acesso

Guilherme Bedin, 37 anos, será o treinador do Brasil-Far na Série A-2 do Gauchão. Brasil-Far / Divulgação

O Brasil-Far confirmou na noite desta sexta-feira (3), que Guilherme Bedin, 37 anos, será o treinador da equipe na disputa da Divisão de Acesso. O profissional deixou o time sub-17 do Esportivo há quase um mês e chega para avaliar o elenco que disputou a Copa FGF e passa a indicar novos nomes para compor o grupo de atletas.

O profissional teve destaque no Juventude, quando levantou o caneco do Campeonato Gaúcho de 2017 comandando a categoria sub-15. Bedin ainda acumula passagens pelas equipes de base do Passo Fundo, Apafut e do próprio Brasil-Far.

Será a terceira passagem do treinador nas Castanheiras (2020, 2021 e 2025). Ele também foi auxiliar técnico das equipes profissionais do Caxias, Itabirito-MG e do Brasil-Far, em 2021, quando assumiu interinamente o comando da equipe na partida decisiva que garantiu a classificação do clube para as quartas de final da Divisão de Acesso daquele ano.

O profissional é formado em Educação Física, possui pós-graduação em Treinamento Desportivo e Gestão de Pessoas, além da Licença C da UEFA, obtida em Portugal, e da Licença A da CBF.



O Comitê Gestor do Brasil-Far tem apostado na formação de elencos com jovens atletas e jogadores emergentes. O perfil de Bedin se assemelha com o de Márcio Ebert, que recentemente deixou o clube ao optar por uma proposta do Esportivo.