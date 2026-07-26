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Atleta do Recreio da Juventude conquista medalha inédita no Pan-Americano Júnior de Badminton 

Em João Pessoa, Klecivan Zaidan garantiu a prata para o clube caxiense

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Camila Corso

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