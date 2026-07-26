Atleta do Recreio da Juventude conquista medalha inédita no Pan-Americano Júnior de Badminton 

Atleta veio do Nordeste no segundo semestre de 2025. @nando.piresph / Reprodução

Mais um atleta entrou para a história do Recreio da Juventude. No Pan-Americano Júnior de Badminton, Klecivan Zaidan conquistou a medalha de prata na categoria simples masculino sub-17. A competição iniciou no dia 19 de julho e finalizou neste domingo (26).

O jovem chegou do Piauí há um ano. Na disputa por equipes, a jovem promessa do clube fez parte da equipe brasileira e ficou com o quarto lugar.

No individual, enfrentou dois canadenses, um peruano e um norte-americano. Na semifinal, o esmeraldino estava perdendo por 20 a 17 e conseguiu virar para garantir a vaga na final. Esse foi o melhor resultado do clube no torneio, e o melhor do Brasil desde 2021, última vez que um brasileiro havia chego à final.

Noeslem Lima, head coach da modalidade, celebrou o feito histórico da jovem promessa do clube.

— Com o feito grandioso, ele se coloca como um dos maiores jogadores da categoria sub-17 na América. Para o nosso clube, é uma questão absurda. Uma medalha histórica, sendo que ele chegou há menos de um ano — disse o técnico.