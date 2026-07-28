Atacante tem nome publicado no BID e vira reforço do Juventude para Série B e Copa do Brasil

Luis Amarilla já treina no Centro de Treinamentos do Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Depois de encarar o Avaí, nesta terça-feira (28), pela abertura do returno da Série B do Brasileirão, o Juventude volta suas atenções para os dois jogos decisivos das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro compromisso contra o Atlético-MG ocorre no sábado (1º), às 19h30min. Depois, na terça-feira (4), os dois voltam a se enfrentar no Estádio Alfredo Jaconi.

Nesta terça-feira, o departamento de futebol do verdão conseguiu a liberação do atacante paraguaio Luís Amarilla. O atleta foi contratado por empréstimo junto com Cerro Porteño até o fim desta temporada. O nome do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O clube conseguiu cumprir com agilidade todos os trâmites para colocar Amarilla à disposição do técnico Maurício Barbieri para os dois jogos da Copa do Brasil e também diante do Avaí neste noite. A necessidade do treinador aumentou com a lesão ligamentar no joelho esquerdo do atacante Allanzinho. Ele só voltará aos gramados em 2027.

Amarilla pode jogar como centroavante e também fazer uma segunda função do ataque. Ele chega para ser uma espécie de "novo" Gabriel Taliari. Camisa 9 que pode fazer mais de uma função.