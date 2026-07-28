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Atacante tem nome publicado no BID e vira reforço do Juventude para Série B e Copa do Brasil

Verdão correu nos últimos dias para regularizar novo contratado antes dos confrontos com o Atlético-MG pelo torneio nacional

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Tiago Nunes

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