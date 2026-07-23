Atacante do Juventude tem suspeita de lesão grave no joelho e volante deve voltar em um mês

O Juventude deverá ter o desfalque do atacante Alanzinho para o restante da temporada. O atleta não viajou com a delegação para o interior de São Paulo, onde nesta quinta-feira (23) o time enfrenta o Botafogo-SP, no fechamento do primeiro turno da Série B.
O atleta tem a suspeita de lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho. O clube ainda não confirma situação e aguarda por exames. Externamente, o Juventude fala em lesão complexa. Caso se confirme, o atacante perderá o restante da temporada e voltaria a jogar somente no ano de 2027.
Alanzinho tem 11 jogos com a camisa do Juventude neste ano, com um gol marcado. O jogador tinha voltado de uma lesão na coxa após ter ficado um tempo fora da equipe titular.
Outro nome que está entregue ao departamento médico é o volante Mandaca, por conta de uma lesão muscular. O jogador só deve ficar à disposição de Maurício Barbieri dentro de um mês. Ele também foi desfalque na delegação para o encerramento do primeiro turno da Série B do Brasileirão. Com esse tempo estimado, o jogador também perderá as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil, que serão realizados no começo do mês de agosto, contra o Atlético-MG.