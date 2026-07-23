Atacante do Juventude tem suspeita de lesão grave no joelho e volante deve voltar em um mês

Time terá desfalques para a Série B e os jogos decisivos da Copa do Brasil. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude deverá ter o desfalque do atacante Alanzinho para o restante da temporada. O atleta não viajou com a delegação para o interior de São Paulo, onde nesta quinta-feira (23) o time enfrenta o Botafogo-SP, no fechamento do primeiro turno da Série B.

O atleta tem a suspeita de lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho. O clube ainda não confirma situação e aguarda por exames. Externamente, o Juventude fala em lesão complexa. Caso se confirme, o atacante perderá o restante da temporada e voltaria a jogar somente no ano de 2027.

Alanzinho tem 11 jogos com a camisa do Juventude neste ano, com um gol marcado. O jogador tinha voltado de uma lesão na coxa após ter ficado um tempo fora da equipe titular.