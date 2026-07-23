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Atacante do Juventude tem suspeita de lesão grave no joelho e volante deve voltar em um mês

Lista de desfalques aumentou para o técnico Maurício Barbieri antes da largada do segundo turno da Série B e dos jogos decisivos na Copa do Brasil

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Tiago Nunes

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