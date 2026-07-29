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Atacante decide para o Juventude na estreia e relembra drama na carreira: “Pensei em desistir”

Há um ano, Lucas Alves cogitou abandonar os gramados depois de ficar sete meses sem clube. Contratado recentemente pelo Verdão, ele marcou na vitória por 1 a 0 diante do Avaí

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Eduardo Costa

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Tiago Nunes

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