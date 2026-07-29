Atacante decide para o Juventude na estreia e relembra drama na carreira: “Pensei em desistir”

Lucas Alves comemora o gol da vitória diante do Avaí. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O retorno do Juventude ao G-2 da Série B teve contornos de superação e emoção. Em uma noite em que o time se recusou a desistir e lutou até o último lance, a recompensa veio aos 49 minutos do segundo tempo. Coube ao atacante Lucas Alves escrever o capítulo decisivo da vitória sobre o Avaí em sua estreia com a camisa alviverde.

O gol nos acréscimos coroou não apenas a persistência coletiva do Juventude, mas também a trajetória de Lucas Alves que, há pouco mais de um ano, chegou a pensar em abandonar o futebol.

— Um gol muito importante. Eu estava sonhando com essa oportunidade de estrear com essa camisa, ainda mais fazendo o gol da vitória. Fico muito feliz e agradeço muito a Deus. Muita gente não sabe do que eu passei pra estar aqui jogando com a camisa do Juventude, fazendo gol, só Deus explica. Muito feliz e seguir em busca do acesso — afirmou Lucas Alves.

Reforço vindo recentemente em definitivo junto ao Figueirense, o atacante tem contrato com o Verdão até o fim de 2027. Natural de Foz do Iguaçu, o jogador iniciou a formação nas categorias de base do Grêmio e estreou como profissional pela Chapecoense, em 2023. Desde então, acumulou passagens por São Luiz, Galo Maringá, Concórdia-SC, Bonsucesso-RJ e Juventus de Jaraguá.

Na atual temporada, Lucas defendeu as cores do Foz do Iguaçu, clube que lhe deu uma oportunidade no momento mais complicado da carreira, e depois se transferiu para o Figueirense.

— Em um ano, eu pensei em desistir de jogar futebol. Passei por um momento de sete meses sem clube, sem saber o que fazer e para onde ir. O clube da minha cidade me deu uma oportunidade e em um ano, eu estou aqui fazendo um gol com essa camisa tão pesada — contou Lucas Alves.

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Oportunidade

Lucas Alves foi anunciado como reforço do Juventude há duas semanas. Com a reabertura da janela, o jogador foi regularizado e foi relacionado pela primeira vez diante do Cuiabá e depois Botafogo-SP. Porém, não entrou nos jogos. Diante do Avaí, foi chamado por Maurício Barbieri, fez sua estreia e marcou o gol da vitória.

— Quando chegamos e vimos o tempo (com chuva), pensei que não teria oportunidade. Com o campo do jeito que estava, não é muito minha característica e mesmo assim Deus abençoou e o professor optou por mim. Quando o Barbieri me chamou, ele pediu pra eu atacar o espaço e ganhar a segunda bola. Foi o que eu fiz, acreditei e pude fazer o gol — lembrou Lucas Alves.

O Juventude é uma equipe que não desiste e agora terá pela frente o Atlético-MG em dois jogos pelas oitavas da Copa do Brasil. O primeiro confronto será sábado (1º), às 19h30min, em Belo Horizonte.