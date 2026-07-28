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As chances e a projeção de pontos para o Caxias se classificar entre os oito melhores da Série C

Com o fechamento da 15ª rodada, time grená terminou na 10ª colocação da tabela, com 21 pontos, dois a menos do que o oitavo colocado

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Rafael Rinaldi

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