As chances e a projeção de pontos para o Caxias se classificar entre os oito melhores da Série C

Elenco grená venceu apenas um dos últimos cinco desafios pela competição nacional. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série C. O time que tinha no Estádio Centenário sua fortaleza, onde conquistou o maior número de pontos na competição, perdeu a força. A equipe de Marcelo Cabo já não vence há quatro partidas dentro de casa, com três empates e uma derrota para o Botafogo-PB, esta última no fim de semana.

Com a queda de rendimento, o Grená caiu para a 10ª colocação da tabela, com 21 pontos. E segundo o site Chancesdegol, o Caxias tem 28% de chances de classificação ao quadrangular do acesso.

Restam quatro rodadas para o fim da primeira fase e a equipe caxiense enfrentará Itabaiana e Santa Cruz, fora de casa, além de Figueirense e Inter de Limeira, em Caxias do Sul.

Atualmente o 8º colocado, a Ferroviária, soma 23 pontos, dois a mais do que o Grená, com 51% de aproveitamento. O Caxias tem 46%. Na projeção atual, o oitavo colocado faria 29 pontos pra ficar com a última vaga.

Para chegar a essa pontuação o time de Marcelo Cabo não poderia mais perder, vencendo dois e empatando outros dois duelos. No entanto, a projeção pode baixar devido à disputa acirrada nas últimas rodadas e é possível que o Caxias se classifique com mais seis ou sete pontos. O próximo desafio será diante do Itabaiana, no dia 9, fora de casa.