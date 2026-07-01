Artur Daros conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Cadete Sub-18 de Judô

Torneio contou com mais de 440 atletas. Recreio da Juventude / Divulgação

O atleta do Recreio da Juventude, Artur Daros, retornou a Caxias do Sul com uma medalha de bronze no pescoço. Representando a Federação do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô, Artur subiu ao pódio na categoria por equipes.

O evento aconteceu no Ginásio do SESI, em Simões Filho, entre os dias 24 e 28 de junho e reuniu mais de 440 judocas de 24 federações estaduais do país.

Daros competiu nas categorias individuais e por equipes e conquistou a medalha de bronze por equipes mistas, o que levou o Rio Grande do Sul ao pódio nacional.

— Estou muito feliz por ter conquistado o bronze, que é resultado de muito esforço desempenhado ultimamente. A competição era bem difícil, de nível bem alto na categoria, então valorizo bastante essa medalha — disse o jovem.

O técnico do clube, Caio Kuse, acompanhou o atleta durante a competição.