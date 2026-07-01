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Artur Daros conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Cadete Sub-18 de Judô

Atleta do Recreio da Juventude competiu nas categorias individuais e por equipes

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Camila Corso

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