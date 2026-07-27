Argentina Júlia Riera vence o W75 Vacaria Open 

Principal cabeça de chave do W75 Vacaria Open, a argentina Júlia Riera (116ª) venceu a peruana Lucciana Perez (375ª) por 7/5 e 6/0, em 1h14min de partida, e garantiu seu oitavo título profissional, o primeiro desde a conquista do W100 de Wiesbaden, em abril de 2024.
Com a conquista, a argentina somou 75 pontos no ranking da WTA e retorna ao grupo das 150 melhores tenistas do mundo, consolidando sua recuperação na temporada após um longo período sem levantar um troféu.
Já Lucciana Perez, que disputou sua primeira final de um torneio W75, deixa Vacaria com uma das melhores campanhas da carreira profissional. A peruana garantiu 49 pontos no ranking e sobe para a 336ª posição da WTA, aproximando-se de seu melhor ranking.
O torneio teve realização da CBT, recebeu financiamento pelo Pro Esporte com patrocínio Vinícola Campestre e apoio da Prefeitura Municipal de Vacaria.