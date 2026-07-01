Árbitro de Gramado estreia na Liga Nacional de Futsal

Confronto terminou em 1 a 1. Ricardo Weschenfelder / Divulgação

Gramado é, mais uma vez, destaque no esporte, mas de uma forma diferente. O árbitro gramadense Tales Wazlawick estreou na Segunda Divisão da Liga Nacional de Futsal (LNF Silver) nesta terça-feira (30).

Em Camaquã, o profissional integrou a equipe de arbitragem da partida entre Vélez Camaquã e São Miguel Futsal. No Ginásio Wadislau Niemxeski, o confronto terminou em 1 a 1.

A primeira atuação de Tales na principal competição nacional da modalidade reforça o crescimento da arbitragem gaúcha no cenário esportivo. Tales foi a árbitro auxiliar de Juliano de Quadros e contou com a assistência de Eliana Rech, anotadora e 3ª árbitra, e da cronometrista Karlla Martins.

Para Tales, a estreia no torneio foi a realização de um objetivo construído ao longo dos últimos anos.

— É a realização de um sonho e o resultado de muito trabalho, dedicação e constante preparação. Estrear na Liga Nacional de Futsal aumenta ainda mais minha responsabilidade e me motiva a seguir evoluindo. Espero representar Gramado, o Rio Grande do Sul e a arbitragem brasileira da melhor forma em cada oportunidade que tiver — destacou.

O serrano faz parte do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). Em 2025, participou de duas edições da Taça Brasil de Clubes, organizadas pela CBFS e realizadas no Paraná e Santa Catarina. No ano passado, também atuou em Brasília, nos Jogos Olímpicos da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).