Após reforçar o ataque, Caxias condiciona nova contratação a objetivo na Série C; saiba qual é o plano

Caxias está na luta pela classificação na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias é um dos candidatos a classificação para a segunda fase da Série C. No momento é o 9º colocado com 21 pontos, e está a um ponto do G-8 e a quatro da liderança. Nos últimos dias, o departamento de futebol definiu duas contratações. Uma terceira peça poderá chegar também.

Primeiro, chegou Dentinho, 29 anos, que recentemente rescindiu seu contrato com o Guarani. Além da equipe paulista, o novo atacante do Caxias tem passagens por clubes como Sousa, Hercílio Luz, Avaí, Brusque e Chapecoense. O novo reforço já deve ficar à disposição para o jogo de domingo (26), às 18h30min, diante do Botafogo-PB.

Depois, o Caxias buscou um centroavante. O departamento de futebol negociava com Lohan, de 30 anos, que estava na Portuguesa-RJ na disputa da Série D. No entanto, o acerto não se concretizou. O jogador está com um problema pessoal na família e isso dificultou um acerto entre as partes.

Sem Lohan, o Caxias acertou com o centroavante Quirino, 32 anos. O jogador defendeu o Santa Cruz neste ano, mas entrou com um processo de rescisão contratual por decisão judicial. Em 2025, atuou pelo Londrina, conquistando o acesso à Série B. Ele também soma passagens por Foz do Iguaçu, Sergipe, Operário-PR, Ypiranga, Avaí, Novorizontino, Ituano, Mirassol e Ferroviária-SP.

Além dos jogadores já contratados, o Caxias deve buscar mais uma peça para outro setor do time. Inicialmente, a expectativa era pela chegada de um volante, mas as boas atuações dos atletas da posição podem alterar essa estratégia.