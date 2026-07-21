Esportes

Decisão do clube
Notícia

Após permanência na elite nacional e vice do Gauchão, Filipe Dias deixa o comando do sub-20 do Juventude

Clube anunciou o desligamento do treinador em sua segunda passagem pelo Alfredo Jaconi

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Camila Corso

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