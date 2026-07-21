Após permanência na elite nacional e vice do Gauchão, Filipe Dias deixa o comando do sub-20 do Juventude

A tarde chuvosa atingiu o Estádio Alfredo Jaconi e deixou um clima bucólico no ar. Nesta terça-feira (21), o Juventude anunciou o desligamento do técnico do Sub-20, Filipe Dias, após 336 jogos no comando das categorias de base.
O comandante chegou em Caxias do Sul em 2018, para trabalhar no sub-13, e foi conquistando espaço no clube. Em 2020, assumiu o comando do sub-17 e, dois anos depois, levou os jaconeros ao título do Gauchão da categoria.
Em 2024, passou oito meses longe da Serra Gaúcha, antes de retornar para seguir treinando o sub-20. Naquele ano, conduziu o time à final do Gauchão, algo que não acontecia desde 2016.
Em 2025, o Ju estreou no Brasileirão Sub-20 e foi o melhor gaúcho na competição. Finalizou a primeira fase em oitavo lugar e avançou às quartas de final. Se despediu da competição ao perder para o Palmeiras, que viria a ser o campeão.
Um 2026 de resiliência
Em 2026, o Juventude enfrentou dificuldades no sub-20. Com a estreia da Copa Sul-Sudeste, o clube optou por utilizar os jovens da base no novo torneio. Porém, no mesmo período, também acontecia o Brasileirão Sub-20. Além disso, alguns jovens, como Gui Teixeira, Miguel e Marlon, que eram referências da equipe, foram negociados.
Com um time misto, o Alviverde sofreu do nacional e permaneceu na lanterna na maior parte da competição. Na reta final, com a equipe completa, a luz surgiu no fim do túnel. O Papo venceu quatro das últimas cinco rodadas e, no apito final, garantiu a permanência na elite nacional.
No Gauchão Sub-20, uma campanha consolidada e mais um vice-campeonato conquistado. O Ju encerrou o estadual com apenas uma derrota no tempo regulamentar, em 13 jogos disputados. Na final, empatou com o Inter em 1 a 1 no agregado, mas, na disputa de pênaltis, perdeu por 5 a 4.