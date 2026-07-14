Com tropeços em casa, Caxias revive jejum de vitórias no Estádio Centenário 

Caxias ficou no empate em 0 a 0 com o Floresta. Porthus Junior / Agencia RBS

O resultado do Caxias com o Floresta, em 0 a 0, marcou o terceiro empate seguido no Estádio Centenário nesta Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, essa não é primeira sequência sem vitórias do time grená nesta temporada atuando em seus domínios.

No início do ano, o Caxias chegou a ficar cinco partidas seguidas sem vencer no Estádio Centenário. Foram três derrotas pelo Campeonato Gaúcho, uma na Copa do Brasil e um empate na Copa Sul Sudeste. Foi um momento bem delicado para o time nesta temporada.

Essa sequência iniciou com derrota para o Inter, depois eliminação nas quartas de final para o Ypiranga. Depois, já sob o comando de Marcelo Cabo, nova derrota na semifinal da Taça Farroupilha, dessa vez para o São Luiz, eliminação para o Guarany de Bagé na Copa do Brasil e empate com o Operário-PR pela Sul-Sudeste.

Agora, são três empates seguidos diante do Maringá e Anápolis, em 1 a 1, e o 0 a 0 com o Floresta. O time grená não vence em casa desde o dia 30 de maio, no 2 a 1 diante do Ituano.

— Primeiro é dar tranquilidade aos atletas e demonstrar que eles fizeram um grande jogo. E partindo desse princípio dos últimos dois jogos, a gente dá continuidade ao que a gente vem fazendo. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a vencer em casa. Eu acho que uma equipe que tem 51 finalizações em dois jogos, uma hora a bola vai entrar, a gente tem trabalhado isso aí no dia a dia — comentou o técnico Marcelo Cabo.

Nesta temporada, o Caxias já teve 16 jogos no Estádio Centenário. São oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time grená tem aproveitamento de 58,3%. No ano passado, esse número foi melhor: 61,1% dos pontos disputados em casa.

O próximo jogo do Caxias pela Série C será novamente no Estádio Centenário. Pela 15ª rodada, o time grená recebe o Botafogo-PB no dia 26, um domingo, às 18h30min.

Sequência atual em casa

Série C - Caxias 1x1 Maringá

Série C - Caxias 1x1 Anápolis

Série C - Caxias 0x0 Floresta

Sequência do início do ano