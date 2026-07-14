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Com tropeços em casa, Caxias revive jejum de vitórias no Estádio Centenário 

Time grená não vence em casa desde o dia 30 de maio. São três jogos sem ganhar em seus domínios 

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Eduardo Costa

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