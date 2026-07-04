Apafut define estádio para mandar seus jogos da Divisão de Acesso

Jeferson Borges confirmou casa do Tricolor da Serra nesta sexta-feira (3). Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Apafut se apresentou nesta sexta-feira (3) para a temporada de 2026. Pela primeira vez em 15 anos de história, o clube disputará a Divisão de Acesso. Para a competição, a principal dúvida que pairava na direção era "Onde a Apafut mandará seus jogos?".

Durante a abertura, na Vila Esportiva da UCS, o coordenador geral e cofundador do clube, Jeferson Borges, falou sobre os desafios em achar um lar para a equipe.

A primeira opção era o Estádio Municipal de Caxias do Sul. O clube estava em tratativas com a Prefeitura e com a Federação Gaúcha de Futebol sobre as melhorias que precisavam ser feitas, porém, com a falta de avanços, os planos mudaram.

— A gente queria muito o Estádio Municipal. Esse era um desejo meu, pessoal, e do clube também. Só que as particularidades do Municipal foram ficando cada vez mais difíceis devido ao alto investimento. E a gente conseguiu trazer para o SESI — disse o coordenador, que complementou:

— A Federação fez uma vistoria e aceitou com as melhorias que vamos fazer agora nesse mês de julho e oficializou o Sesi como nosso estádio para a primeira fase. Sabendo que se avança de fase, a Federação avança com alguns protocolos e a gente não sabe se vai conseguir permanecer, mas a primeira fase será lá.

A um mês do torneio, o Tricolor da Serra precisará organizar uma opção para a torcida visitante, já que, na estrutura atual, ambas as torcidas ficam no mesmo lugar. O outro ponto a ser ajustado são as cabines de imprensa.

Na estreia do torneio, o Tricolor da Serra permanecerá em sua principal missão de formar jovens atletas e irá promover jogadores da base para o elenco profissional.