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Apafut define estádio para mandar seus jogos da Divisão de Acesso

Após conversas com a FGF, clube conseguiu liberação e irá adequar espaço do Sesi para a primeira fase do torneio

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Camila Corso

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