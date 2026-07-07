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ACBF inicia venda de ingressos para clássico contra o Atlântico pela Liga Nacional

Partida será na próxima segunda-feira (13), em Carlos Barbosa. Os dois times brigam pelas primeiras colocações na competição 

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Eduardo Costa

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