ACBF inicia venda de ingressos para clássico contra o Atlântico pela Liga Nacional

ACBF enfrenta o Atlântico na próxima segunda-feira (13). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A ACBF enfrenta o Atlântico, em um clássico na próxima segunda-feira (13), às 20h, no Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa. O confronto é válido pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal.

A equipe de Carlos Barbosa está na quinta colocação, com 20 pontos, enquanto o Atlântico ocupa a vice-liderança, com 25. Portanto, é um confronto direto na parte de cima da tabela. Uma vitória pode colocar o time de Peri Fuentes ainda mais forte na briga pelo G-4 da Liga Nacional.

O duelo também marca o primeiro reencontro entre as equipes após a histórica final da Super Copa Gramado 2026, vencida pela ACBF por 5 a 3, na conquista inédita do título. No ano passado, os dois times empataram em 1 a 1 pela Liga Nacional, em Carlos Barbosa.

O reencontro dos dois times será o penúltimo jogo da ACBF em casa na primeira fase da Liga Nacional. Os ingressos estão à venda no valor de R$ 30 inteiro e meia R$ 15.

Ingressos à venda:

App ACBF

acbf.orda.com.br/ingressos

Supermercado Santa Clara

Lancheria Original

Loja ACBF (T-Store Tramontina)

ACBF x Atlântico

Segunda-feira (13/07)

20h

Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa

ABERTURA DOS PORTÕES: (19h)

— Sócio (estar em dia com as mensalidades e apresentar cartão ou biometria facial);

— Crianças de 14 anos ou menos: isentas (acompanhadas de responsável);

— Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas, exceto chimarrão;

— Não é permitida a entrada de animais, salvo cães-guia, conforme legislação vigente;