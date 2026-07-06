A quase 80 dias da prova, Meia Maratona de Caxias do Sul alcança 50% das vagas garantidas

No ano passado, a prova bateu recorde de inscritos com 3,8 mil atletas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Faltam pouco mais de 80 dias para a 11ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul. Neste ano, a prova será realizada em dois dias, 26 e 27 de setembro. 50% das vagas disponíveis já foram preenchidas, segundo divulgação da organização do evento.

Pelo regulamento da prova, as vagas são limitadas a um total de 3,5 mil participantes e na Corrida Kids 200 crianças.

No primeiro dia do evento, acontece a distância dos 5km e a corrida infantil. No dia seguinte, os 10 e os 21km. Outra novidade para este ano será o Desafio 26 km, modalidade que propõe uma experiência diferente para os atletas, que podem correr nos dois dias: 5 km no sábado e 21 km no domingo.

O período de inscrições no segundo lote termina na próxima sexta-feira (10) no valor de R$ 140 mais taxa ou R$ 130 mais dois quilos de alimento mais a taxa. O Último lote vai até o dia 8 de setembro.

Em 2026, a 11ª edição terá a certificação nível ouro concedido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). Esse é um sistema nacional de classificação das corridas de rua, que reconhece provas que atendem a critérios de organização, segurança, estrutura e com percurso aferido oficialmente.