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11ª edição
Notícia

A quase 80 dias da prova, Meia Maratona de Caxias do Sul alcança 50% das vagas garantidas

Período de inscrições no segundo lote termina na próxima sexta-feira (10). Depois, o ultimo lote, com outro valor, vai até o dia 8 de setembro

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Eduardo Costa

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