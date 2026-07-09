A promessa de 18 anos do Juventude que disse "não" ao Boca Juniors para construir carreira no Jaconi

Carlinhos também garantiu o Juventude na elite do Brasileirão Sub-20 em 2027. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Para o torcedor que acompanha o atacante Carlinhos, de 18 anos, no elenco profissional do Juventude em 2026, fica difícil imaginar que, com apenas 10 anos, o menino já precisava encarar uma difícil escolha entre partir para a Argentina ou permanecer no Brasil. Promessa das categorias de base alviverde, o jovem atacante vive um ano mágico. Carlinhos integra o elenco profissional pela primeira vez. Mas, para buscar o seu espaço no Estádio Alfredo Jaconi, o guri de Canoas precisou dizer "não" ao gigante argentino Boca Juniors.

A caminhada do atacante começou nas escolinhas de futebol em Canoas, sua cidade natal na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em uma unidade conveniada ao Boca Juniors, ele foi selecionado para fazer testes no clube argentino. Foi ali que o destino de Carlinhos cruzou com o de Oscar Aquino — renomado caçador de talentos do futebol argentino, famoso por lapidar craques como Carlos Tévez.

Selecionado em três peneiras consecutivas por Aquino, Carlinhos arrumou as malas e viajou para Buenos Aires, vivenciando de perto a mística de um dos clubes mais tradicionais do planeta.

— Foi uma experiência inesquecível. Poder ver a estrutura, ficar no alojamento e fazer os treinamentos lá foi muito bacana. O futebol argentino é muito diferente, é mais pegado e disputado desde cedo. Lembro que fiquei no alojamento onde o Pavón (atualmente no Grêmio) tinha acabado de morar. Ele tinha saído dali há pouco tempo como uma grande promessa do clube — relembra Carlinhos.

A escolha pelo clube formador

Após o período de testes e a aprovação na Argentina, veio a encruzilhada. Porém, o coração e o planejamento familiar falaram mais alto. Carlinhos já dividia sua rotina de treinos semanais com o Juventude, em Caxias do Sul e, junto aos pais, enxergou na Serra um ambiente melhor para evoluir.

— Como eu era muito novo, optei por ficar no Juventude, que sempre teve o brilho e a fama de ser um grande clube formador. Desde cedo me identifiquei muito com o clube, com a Serra, com o clima e com as pessoas daqui. Conversei muito com meu pai e com minha mãe, e nós achamos melhor continuar o processo no Juventude porque o projeto aqui era muito claro. Escolhi fazer daqui a minha casa e trabalhar duro para crescer dentro do clube — explicou o atacante.

O "filme na cabeça" e a estreia em 2026

Carlinhos também está na final do Gauchão Sub-20 com o time do Juventude. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O tempo provou que a decisão estava correta. Em 2026, aos 18 anos, o menino que chegou ao Jaconi aos 11 anos, na pré-adolescência, colhe os frutos da sua escolha. O ano marcou a sua estreia oficial no elenco profissional, somando participações na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série B e na Copa Sul-Sudeste — competição regional que carimbou em definitivo o seu passaporte para o elenco principal.

— A estreia foi um momento muito marcante para mim. Eu estreei na Sul-Sudeste lá no Rio de Janeiro, contra o Sampaio Corrêa. Logo depois, recebi a notícia de que passaria a integrar de fato o elenco profissional no dia a dia. Joguei contra o Novorizontino no Alfredo Jaconi e, logo no final de semana, já estava relacionado para o Brasileirão da Série B. A gente sempre sonha com esse momento. Desde quando iniciei na minha cidade, o objetivo principal era chegar ao profissional. Quando acontece, passa um filme na cabeça — revelou.

Essa transição ganha contornos ainda mais emocionantes quando o jovem relembra o esforço familiar nas arquibancadas do Jaconi, trocando o papel de torcedor pela camisa dentro de campo:

— É uma sensação inexplicável. Eu vinha com o meu pai ao estádio para assistir aos jogos e ficava pensando: 'Bah, cara, eu sonho com esse momento'. Hoje, ver que estou vivendo isso é a realização de um verdadeiro sonho. Poder olhar para a minha família e dizer que valeu a pena todo o nosso esforço e a escolha de ter permanecido aqui é muito gratificante", afirmou o jovem.

O espelho: alegria e disciplina

Neymar jogou a sua última Copa do Mundo pelo Brasil em 2026. Mauro Pimentel / AFP

Com os olhos do mercado nacional e internacional atentos às joias formadas no interior gaúcho, Carlinhos mantém os pés no chão e foca na sua evolução diária. Questionado sobre as suas grandes referências no futebol, o jovem atacante revela uma mentalidade equilibrada, unindo a essência do futebol brasileiro com a dedicação europeia: