Zagueiro titular do Caxias tem trauma na coluna e pode ser desfalque para partida de domingo

Além da derrota para o Guarani em Campinas, no fim de semana, o Caxias ganhou mais uma notícia ruim visando a sequência da equipe na Série C do Brasileiro. Titular absoluto da defesa grená, o zagueiro Ianson sofreu um trauma na coluna e iniciou o tratamento no departamento médico.
O atleta seguirá sendo acompanhado de perto pelo DM grená, mas, se não apresentar melhora, poderá ficar fora do duelo contra o Maringá, no domingo (21), no Estádio Centenário. Windson e Moraes são as alternativas para a zaga.
Ianson vem sendo um líder dentro e fora de campo, contribuindo para que o Caxias tenha, atualmente, a segunda melhor defesa da Série C, com oito gols sofridos. O atleta entrou em campo em nove das 10 partidas da equipe na competição.
Mais dois atletas no DM
Além de Ianson, outros dois jogadores estão no departamento médico grená. O volante Luís Fernando, com desconforto no adutor da coxa, e o meia Matheus Anjos, que apresentou uma lesão na panturrilha direita, estão em tratamento. Ambos se quer vêm sendo relacionados pelo técnico Marcelo Cabo, ao perderem espaço no elenco que disputa a Série C.
O grupo de atletas voltou aos trabalhos na segunda, e realiza mais uma atividade na manhã desta terça-feira (16), em preparação para o confronto com o Maringá.