Zagueiro titular do Caxias tem trauma na coluna e pode ser desfalque para partida de domingo

Ianso virrou dúvida no Grená para a sequência de Série C. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Além da derrota para o Guarani em Campinas, no fim de semana, o Caxias ganhou mais uma notícia ruim visando a sequência da equipe na Série C do Brasileiro. Titular absoluto da defesa grená, o zagueiro Ianson sofreu um trauma na coluna e iniciou o tratamento no departamento médico.

O atleta seguirá sendo acompanhado de perto pelo DM grená, mas, se não apresentar melhora, poderá ficar fora do duelo contra o Maringá, no domingo (21), no Estádio Centenário. Windson e Moraes são as alternativas para a zaga.

Ianson vem sendo um líder dentro e fora de campo, contribuindo para que o Caxias tenha, atualmente, a segunda melhor defesa da Série C, com oito gols sofridos. O atleta entrou em campo em nove das 10 partidas da equipe na competição.

Mais dois atletas no DM

Além de Ianson, outros dois jogadores estão no departamento médico grená. O volante Luís Fernando, com desconforto no adutor da coxa, e o meia Matheus Anjos, que apresentou uma lesão na panturrilha direita, estão em tratamento. Ambos se quer vêm sendo relacionados pelo técnico Marcelo Cabo, ao perderem espaço no elenco que disputa a Série C.

O grupo de atletas voltou aos trabalhos na segunda, e realiza mais uma atividade na manhã desta terça-feira (16), em preparação para o confronto com o Maringá.



