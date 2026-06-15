Esportes

Problema
Notícia

Zagueiro titular do Caxias tem trauma na coluna e pode ser desfalque para partida de domingo

Atleta deixou o gramado do estádio Brinco de Ouro, em Campinas, diante do Guarani, na etapa final, com dores na região lombar

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS