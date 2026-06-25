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Volante contestado pela torcida acerta rescisão e deixa o Juventude na Série B

Léo Índio deixa o Juventude após 14 jogos e duas assistências; volante estará disponível de outros clubes na próxima janela de transferências

Tiago Nunes

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