Volante contestado pela torcida acerta rescisão e deixa o Juventude na Série B

Léo Índio (E) não participou dos últimos jogos do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude acertou no fim da tarde desta quinta-feira (25) a saída do volante Léo Índio, 30 anos. O atleta treinou com elenco de jogadores e depois teve uma reunião com o departamento de futebol. Assim, ele não permanece mais no Estádio Alfredo Jaconi para sequência da Série B e Copa do Brasil. Ele fica à disposição de outros clubes para a janela de transferências que reabre no dia 20 de julho.

Léo Índio era fortemente contestado pela torcida do Juventude devido as suas atuações em campo. O último jogo do atleta com a camisa do Verdão foi no dia 17 de maio, quando o time empatou com o Athletic, fora de casa, em 1 a 1.

No mês de março, quando a equipe enfrentou o então líder da Série B, o Goiás, Léo Índio entrou no decorrer da partida e foi muito vaiado pela torcida. A partir deste momento, o atleta começou a perder espaço. Ele só entrou em campo em duas partidas desde então, todas fora de Caxias do Sul.