Vai derrubar mais um? Caxias terá 10 dias de preparação para desafiar o terceiro líder da Série C

No Estádio Centenário, Marcelo Cabo tem 100% de aproveitamento na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias já sabe muito bem qual é o caminho para derrubar os gigantes da Série C do Campeonato Brasileiro. Após medir forças e pontuar contra Amazonas e Paysandu, quando esses lideravam a competição, o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo agora direciona todos os seus esforços para o próximo grande desafio: o confronto diante do Guarani, atual primeiro colocado da Terceira Divisão Nacional com 18 pontos.

Para esse duelo estratégico, o elenco grená terá um aliado importante: o tempo. Depois de conquistar uma emocionante vitória de virada por 2 a 1 sobre o Ituano, o grupo de atletas recebeu três dias de folga para recuperar as energias. A reapresentação oficial acontece nesta quarta-feira (3), dando início a um período de dez dias de treinamentos focados exclusivamente no clube paulista.

O Histórico Contra os Donos da Ponta

Enfrentar o líder do campeonato está longe de ser uma novidade para o vestiário do Caxias. O primeiro teste de fogo ocorreu no dia 3 de maio, diante do Amazonas. A equipe manauara, então comandada pelo técnico gaúcho Cristian de Souza, ostentava 100% de aproveitamento e sequer havia sofrido gols na competição. O Grená não apenas foi o primeiro clube a arrancar pontos do líder, como também o primeiro a balançar as redes dos manauaras, em um empate por 1 a 1, fora de casa, arrancado com um gol do zagueiro Moraes nos instantes finais.

Duas semanas mais tarde, no dia 17 de maio, o desafio foi contra o Paysandu, no Estádio Centenário. A equipe paraense chegou a Caxias do Sul invicta e no topo da tabela, sob a batuta do técnico gaúcho Júnior Rocha. O Grená venceu por 2 a 0, com gols de Ravanelli e Salatiel. O triunfo entrou para a história como a vitória de número 600 do Caxias no Estádio Centenário.

O Choque de Extremos

Agora, o líder da vez é o Guarani. O Índio de Campinas chega embalado por uma goleada histórica de 5 a 0 sobre o Amazonas, acumulando um aproveitamento de 66% na competição (cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota). O confronto colocará frente a frente os dois setores mais eficientes do campeonato: a melhor defesa da Série C, o Caxias, com apenas seis gols sofridos, e o melhor ataque, do Bugre, com 20 gols marcados.

O retrospecto do Caxias contra o pelotão de frente é positivo. Dos quatro primeiros colocados da tabela, o Grená só não enfrentou o Guarani, visto que já mediu forças com Brusque, Paysandu e Ituano, com uma derrota e duas vitórias.

"Voo de Cruzeiro"

O técnico Marcelo Cabo valorizou o desempenho da equipe diante de uma tabela inicial complexa e projetou um cenário muito mais promissor para a segunda metade da competição, onde o fator local será decisivo para carimbar a classificação aos quadrangulares do acesso.

— Já enfrentamos adversários que estão ali entre os primeiros, o que prova como a nossa tabela inicial foi difícil. Contudo, ao pensarmos na sequência do campeonato, a questão dos jogos dentro e fora de casa passa a ser muito mais favorável para nós. Para se ter uma ideia, nos dez primeiros jogos da temporada, seis foram fora e apenas quatro em casa. Após a décima rodada, nós teremos apenas mais três compromissos como visitantes — analisou Cabo, que ponderou: