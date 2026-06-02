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Vai derrubar mais um? Caxias terá 10 dias de preparação para desafiar o terceiro líder da Série C

Grená enfrenta o primeiro colocado após resultados positivos contra outros times do topo, e com a melhor defesa da Série C

Tiago Nunes

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