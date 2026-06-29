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Festa na segunda-feira
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Torcedores caxienses comemoram classificação do Brasil sobre o Japão: "Era certo que ia passar"

Bares e restaurantes de Caxias do Sul lotaram para servir de arquibancada verde e amarela na torcida pela vaga às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Rafael Rinaldi

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Camila Corso

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