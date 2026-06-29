Torcedores caxienses comemoram classificação do Brasil sobre o Japão: "Era certo que ia passar"

Explosão da alegria pelo gol da classificação brasileira veio nos acréscimos do jogo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

As ruas de Caxias do Sul estavam vazias na tarde desta segunda-feira (29). O trânsito parou e os bares e restaurantes da cidade se tornaram os principais pontos de encontro da torcida brasileira. Nem mesmo o frio foi capaz de superar o forte calor presente em cada um destes locais, que passaram em telões a vitória da equipe de Carlo Ancelotti sobre o Japão, por 2 a 1, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

Antes mesmo de o jogo começar, a ansiedade ganhava espaço no peito de Alan Siqueira. A perspectiva era positiva e a confiança alta, mas, para ele, o nome da Seleção Brasileira utiliza a camisa sete. Vini Jr, está em sua segunda Copa do Mundo e soma cinco gols no torneio.

— A equipe tem que jogar para o Vini Jr., ele precisa ser municiado porque, no um contra um, ele é diferente. Se nós chegarmos com condições de disputar o hexa, vai ser muito por conta dele — comentou Alan.

Apesar do apoio, o empresário demonstrou preocupação com o elenco da Amarelinha, comparado à conjuntos anteriores, mas destacou a importância da união nos treinamentos para um encaixe maior do grupo, gerando uma crescente constante na competição.

— A gente sabe que o futebol mudou bastante. Eu acredito que estamos bastante atrás em termos de conjunto, com um Neymar mais velho e com muitas lesões, por exemplo, mas esse crescimento ao longo da competição vai nos ajudar e muito — explicou.

Início preocupante

Quando a bola rolou, quase 100 pessoas estavam concentradas em um restaurante localizado na Estação Férrea. O bancário Jerônimo André Rigon era um dos entusiastas pelo desempenho da Seleção. Ao lado de sua companheira e de amigos, ele sofreu com o Brasil no primeiro tempo, quando Sano abriu o placar para os japoneses, aos 28 minutos.

— Faltou bastante investida, o meio de campo está muito desorganizado e teve pouca autoridade para fazer os pontas avançarem. Então tem que mudar o meio-campo e tem que ter um pouquinho mais de audácia — comentou Jerônimo no intervalo, que ainda apelou pela entrada de Neymar:

— Apesar de ele não estar no auge físico, com a bola na área ele vai ter que ser o nosso diferencial. Seria muita desilusão a eliminação pelo que o Brasil apresentou nos últimos dois jogos. Mas principalmente porque ainda tem muito potencial.

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Aflição dá lugar à alegria

Em outro ponto de Caxias do Sul, conforme os organizadores, mais de 250 pessoas acompanharam a partida e finalmente puderam soltar o grito de gol aos 10 do segundo tempo, quando Casemiro cabeceou para as redes do Japão, deixando tudo igual em Houston, nos Estados Unidos.

A agonia foi até os acréscimos, quando Martinelli virou para o Brasil. O que era aflição logo se transformou em um mar verde e amarelo de comemoração pela vaga.

— Agora é só comemorar muito pelo Brasil e vamos para a próxima fase — disse Murilo Weber, de 18 anos.

— O primeiro gol tem que trazer um medo pra ter um drama no jogo, mas era certo que o Brasil ia passar — afirmou Juan Medeiros da Silva, 20 anos.

Com a classificação garantida, a galera brasileira entoou um dos cânticos que mais traduz o sentimento pela Seleção: "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".

— A gente sempre tem uma expectativa grande quando enfrenta o Japão. Depois que nós fizemos o primeiro gol, deu uma confiança maior, subiu o ânimo. Seguir para as oitavas — comemorou Cauã Varela Maia da Silva, 21 anos.

Agora, resta esperar pelo adversário do Brasil no domingo (5), que sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. O duelo acontece nesta terça-feira (30), às 14h, em em Arlington-EUA.

— Essa vitória dá casca pro time, dá uma bagagem, de conseguir virar um jogo desses, difícil como foi com o Japão, não era um adversário fácil. Nos dá uma emoção e expectativa, e agora é ir forte pra cima da Noruega ou da Costa do Marfim — festejou Eduardo Lima Rech, 19.