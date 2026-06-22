Tenistas de projeto de Vacaria viajam para período de treinos na Espanha

David Costa e Vitor Moraes embarcaram para a Espanha. Silvia Rodrigues / Lapidando Tenistas/Divulgação

Acompanhados pelo professor e coordenador técnico Matheus Wagner, os atletas David Costa e Vitor Moraes, do projeto Lapidando Tenistas, de Vacaria, embarcaram para a Espanha. Nas próximas duas semanas, os dois vão estar em um centro de treinamento especializado em tênis de alto rendimento, comandado pelo experiente treinador brasileiro Tiago Leivas.

A escolha do destino não foi por acaso. A Espanha é referência no desenvolvimento de tenistas, reconhecida por sua metodologia de excelência que moldou lendas do esporte, como Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

Durante os 15 dias de imersão, David e Vitor passarão por uma rotina intensa de treinamentos específicos, intercâmbio cultural e contato direto com as metodologias de ponta do circuito europeu.

— Essa viagem representa um divisor de águas na vida desses meninos e na história do nosso trabalho. Estar no coração do tênis mundial, sob a tutela de profissionais renomados como o Tiago Leivas, dá aos nossos atletas uma nova perspectiva do que é o alto rendimento —, explicou o coordenador técnico do projeto, Matheus Wagner.

No dia 23 de julho, Vitor Moraes, "o Vitinho", ainda embarcará para a disputa do Mundial de Tênis de 14 anos na República Tcheca. O evento ocorre em agosto, na cidade de Prostějov. Este é o principal campeonato mundial por equipes da categoria.

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Crescimento do Lapidando Tenistas

O projeto Lapidando Cidadãos atende cerca de duas mil crianças e adolescentes de Vacaria e Região. O programa foi idealizado em 2016 pelo promotor de Justiça Luís Augusto Gonçalves Costa e se tornou realidade através da AMMA. O intuito é de difundir o tênis em todas as classes sociais, especialmente para crianças vulneráveis.

O subprojeto, denominado Lapidando Tenistas, atende crianças a partir dos oito anos de idade e, ao utilizar a ferramenta do esporte, busca a transformação social delas, transmitindo valores e princípios de cidadania.