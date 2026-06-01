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À espera dos lesionados
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"Temos condições de brigar pelo G-6, mas com o elenco todo", afirma técnico do Juventude

Maurício Barbieri condicionou entrada na zona de classificação na Série B à recuperação de atletas que estão entregues ao DM

Rafael Rinaldi

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