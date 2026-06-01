"Temos condições de brigar pelo G-6, mas com o elenco todo", afirma técnico do Juventude

Meia Pablo Roberto não atua desde a estreia alviverde na Série B em março. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A principal dificuldade do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro tem sido driblar o número de lesões no elenco. Nove atletas não atuaram diante do América-MG, na sexta-feira (29), e mesmo assim o Verdão venceu por 3 a 0 e se manteve a um ponto do G-6.

As ausências constantes de jogadores obrigam o técnico Maurício Barbieri a mexer na escalação do time de um jogo a outro.

— É difícil, nós mais do que ninguém estamos buscando as possíveis causas. Trouxemos muitos jogadores que tem um potencial técnico enorme, que são bons jogadores, mas que não tinham um lastro competitivo de ter jogado 40 jogos na temporada passada. E na medida que esses jogadores começam a jogar em sequência, não é o ideal, mas é justificável que eles acabem tendo alguma lesão — justificou o treinador alviverde.

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Dentre os jogadores que seguem de fora da equipe há mais tempo estão o meia Pablo Roberto — que não atua desde a estreia do Ju na Série B em 22 de março —, e os laterais Alan Ruschel e Patryck Lanza — de fora desde as semifinais do Gauchão, em fevereiro.

O grupo ainda convive com a incerteza da utilização de Mandaca, que se recupera de uma lesão no tornozelo e esteve apenas alguns minutos em campo na classificação sobre o São Paulo, na Copa do Brasil, mas que não consegue se recuperar.

— O tempo de voltar é difícil precisar. Todo mundo tem feito um esforço grande, nós, enquanto comissão, departamento médico, mas vai da individualidade biológica, porque se você pegar e for estudar a fundo, mesmo as lesões musculares, não existe um tempo exato — comentou Maurício Barbieri.

CONVICÇÃO

Mesmo com os desfalques, o Ju está a um ponto do Goiás na tabela. Os goianos fecham a zona de classificação, com 17 pontos. O que reforça uma convicção do treinador alviverde:

— Depois da derrota pro Sport fui questionado se esse elenco tem condição de brigar pelo G-6 e eu fui categórico e falei que sim, tem condição de brigar pelo G-6... agora, o elenco todo. Por mais que os jogadores tenham se dedicado, a gente tem encontrado soluções e eu não tenho dúvida que vamos recuperar os jogadores e iremos trabalhar pra entrar no G-6.

AS AUSÊNCIAS DO ELENCO:

Alan Ruschel: no DM, lesão no joelho

Patryck Lanza: transição física

Rodrigo Sam: preservado por desgaste físico, deve voltar contra o Operário-PR

Pablo Roberto: no DM, lesão muscular na coxa

Raí Ramos: na transição física

Mandaca: no DM, lesão no tornozelo

Luan Martins: no DM, lesão no menisco

Allanzinho: no DM, entorse no tornozelo