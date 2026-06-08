Técnico Márcio Ebert troca Brasil-Far por outra equipe da Serra que disputa a Divisão de Acesso

Profissional disputava a Copa FGF com o Rubro-Verde. Augusto Arcari / Clube Esportivo / Divulgação

O mercado do futebol serrano foi movimentado nesta segunda-feira (8). Após o Brasil de Farroupilha anunciar a saída do técnico Márcio Ebert, o Esportivo confirmou o nome do técnico para a disputa da Série A2 do Gauchão 2026.

Com forte identificação com Bento Gonçalves, Ebert atuou entre 2016 e 2021 nas categorias de base do Alviazul, como coordenador da base e treinador das equipes sub-15, 17 e 20.

Em 2019, foi auxiliar técnico principal da equipe profissional. Com o treinador Carlos Moraes, conquistou o acesso para o Gauchão e o título do Interior no ano seguinte.

No retorno ao clube, o comandante destacou a felicidade e vontade de vencer com o Tivo.

— Muito honrado em estar de volta ao Esportivo, onde fui tão feliz e conquistei muitas coisas legais. Conto muito com o apoio da torcida e da comunidade, para que juntos, possamos atingir os nossos objetivos na temporada — pontuou.

Em 2026, Márcio comandou o Rubro-Verde Sub-20 na disputa do Gauchão da categoria antes de treinar o elenco profissional na Copa FGF. Neste momento, o Brasil-Far é terceiro colocado do Grupo A, com três pontos em quatro jogos.

O profissional também trabalhou na base dos gaúchos Juventude, Monsoon e Marítimo, além dos catarinenses Hercílio Luz. Em 2023, no time profissional do Monsoon, foi semifinalista da Série A-2 do Gauchão.



