Técnico do Juventude explica planejamento para a volta de dois titulares à equipe

Mandaca é um dos principais destaques do grupo alviverde. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

À disposição do técnico Maurício Barbieri nos dois últimos jogos do Juventude na Série B do Brasileiro, os meio-campistas Luan e Mandaca, no entanto, ficaram no banco de reservas na equipe de Maurício Barbieri.

Mesmo com status de titulares quando deixaram a equipe por conta de lesões, os atletas ainda não reassumiram um posto entre os 11 iniciais. Foi assim nas vitórias alviverdes por 3 a 0 sobre a Ponte Preta e por 1 a 0 diante do São Bernardo, quando ambos entraram no segundo tempo.

Após o duelo em São Bernardo do Campo, Maurício Barbieri explicou por qual motivo os dois meio-campistas ainda não reassumiram a titularidade no Juventude.

— Nesse caso em especial, tem um componente físico importante, porque o Mandaca ficou muito tempo fora, muito tempo parado. Ele entrou alguns minutos contra a Ponte, mas a gente até sentiu que faltava ritmo. Entendemos que tanto ele quanto o Luan não teriam condições de começar o jogo — avaliou o treinador.

Barbieri ainda enalteceu qual era o risco que o time corria caso Luan e Mandaca iniciassem a partida com o São Bernardo sem as melhores condições físicas.

— Se eles começassem, a chance de terem que serem substituídos era grande. A gente vinha tendo um bom desempenho, como teve com o Lucas Mineiro e o Raí Silva. A ideia foi manter essa equipe, mas contando com essas duas trocas super importantes e que eu tenho certeza que ajudaram a gente a conquistar esse resultado — admitiu o técnico do Ju.

Mandaca acabou dando a assistência para o gol de Alisson Safira contra o São Bernardo. Mesmo assim, ele e Luan ainda não tem presença garantida entre os 11 que iniciarão o confronto de domingo (28), contra o Ceará.

Além dos dois, Allanzinho também passa a fazer sombra a Fábio Lima e MP. O atacante voltou a campo em São Paulo após se recuperar de uma entorse no tornozelo.