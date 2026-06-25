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Técnico do Juventude explica planejamento para a volta de dois titulares à equipe

Mandaca e Luan se recuperaram de lesões, mas iniciaram no banco de reservas os últimos dois confrontos do Verdão na Série B do Brasileiro

Rafael Rinaldi

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