Técnico do Caxias observa elenco em jogo-treino no Centenário 

Vitor Feijão marcou o gol do Caxias diante do Brasil-Far. Vitor Soccol / Caxias

A equipe grená se reapresentou na tarde desta quarta-feira (3), no Estádio Centenário, dando início oficial à preparação para o seu próximo compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias voltará a campo no dia 13 de junho para enfrentar o líder Guarani, fora de casa.

A comissão técnica observou o elenco de jogadores em um jogo-treino. O técnico Marcelo Cabo dividiu as atividades do dia de acordo com a minutagem dos atletas no último final de semana.

Os jogadores que atuaram durante os 90 minutos na vitória de virada contra o Ituano realizaram apenas atividades de recuperação física.

O restante do elenco participou de um teste preparatório contra o Brasil de Farroupilha. A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos e teve como objetivo principal dar ritmo de jogo aos atletas do G-2 e G-3.

O teste em campo terminou empatado em 1 a 1, e o gol do Caxias foi anotado pelo atacante Vitor Feijão, destaque do jogo-treino. O Caxias foi escalado com a seguinte formação:

Marcelo Dal Soler (Léo Lang); Ronei (Vitor Gabriel), Joilson (Moraes), Windson e Victor Sá (Breno Santos); Luis Fernando, Lucas Cândido e Matheus Anjos; Vitor Feijão (João Lucas), Luis Miguel (Kaio - base) e Felipe Rangel (Arthur Viana).