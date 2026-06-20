Sob o comando de quem já venceu a LDB de forma invicta, Caxias Basquete estreia contra o Osasco

Campeão da LDB pelo Fortaleza em 2015, Flávio espiga comanda o Gambas na edição de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

O Gambas vai iniciar a caminhada na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) 2026 neste domingo (21). A equipe, que passa a ser comandada por Flávio Espiga, enfrenta o Osasco a partir das 11h15min, no ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, sede do Grupo A.

O experiente treinador de 53 anos — que será auxiliar de Rodrigo Barbosa na equipe profissional na disputa do NBB — relatou a alegria e surpresa em receber o convite de comandar os jovens de até 22 anos do Caxias Basquete no torneio nacional de base.

— Me pegou um pouco de surpresa. Apesar de ser carioca eu moro em Santa Cruz do Sul, a cidade da minha esposa, tem três anos. Recebi uma mensagem do Rodrigo e logo a gente entrou num acordo. A estrutura foi uma das coisas que me fez aceitar o projeto e o desafio, por causa da credibilidade que o Caxias tem — apontou Espiga ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O profissional já conquistou a LDB pelo Fortaleza em 2015. E de forma invicta: os cearenses venceram todos os 28 jogos da competição. Espiga falou como pode repetir, em Caxias do Sul, a estratégia de sucesso construída no Fortaleza.

— Se você não tem um investimento grande para já trazer jogadores formados, você tem que trabalhar e ter paciência. E os meninos estão mostrando um comprometimento. Estamos criando a identidade ainda da equipe, mas basicamente a gente vai focar muito na defesa. Falei aos atletas que a defesa para mim é inegociável, o ataque eles podem usar da criatividade.

Novidades no elenco

Armador Naka será uma das caras novas do Caxias Basquete na disputa da LDB 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Os atletas contratados para a disputa da competição foram o ala/armador Kalinowski, 21 anos, que estava no Thalia-PR, os pivôs Natã e Jhow, ambos de 20 anos, que disputaram a última edição do NBB pelo Botafogo-RJ; e o armador Naka, 20, que tem passagens por Minas e Pato, onde disputou 38 partidas no último NBB, com médias de 20 minutos jogados, 6,3 pontos e três assistências.

— Nos outros times eu tive um pouquinho mais de tempo, assim, pra me adaptar, mas aqui foi muito mais tranquilo. É muito bom porque você tem um tempo grande para se provar, para mostrar que você consegue jogar no NBB também — projetou Naka.

Os novos reforços do Gambas se juntam a atletas que estavam no elenco que disputou à ultima edição da Liga e que também entraram nas quadras na campanha caxiense no NBB 2025/2026. Omena, Miguel e Tiago Marques, todos com 21 anos, renovaram seus contratos com o clube da Serra.

— Encaro como uma das mais maiores oportunidades, principalmente na LDB, por ser um dos principais, um dos mais velhos, então eu acho que é uma oportunidade muito boa que eu estou tendo para evoluir, crescer e também ajudar o pessoal a ir cada vez mais longe na LDB — finalizou Naka, que completará 21 anos na terça-feira (23), quando o Gambas enfrenta os donos da casa.

A competição

A fase classificatória da LDB terá duas chaves com 12 equipes, e será dividida em duas etapas. A primeira acontece entre os dias 21 e 27 de junho. O Grupo A será disputado em Rio Claro, enquanto o Grupo B terá como sede a cidade de Mogi das Cruzes.

Na segunda etapa da LDB, Corinthians, Cruzeiro, Paulistano e Flamengo receberão os jogos entre julho e agosto. A disputa do título da Série Ouro acontecerá entre os dias 14 a 19 de setembro.

Além do Osasco, a chave do Caxias Basquete conta ainda com: Rio Claro, Bauru, Campo Mourão, Pinheiros, Corinthians, Basquete Cearense, Brasília, Cruzeiro, Instituto Viva Vida e Minas Tênis Clube.

No grupo B estão: Mogi, Franca, Pato, Paulistano, União Corinthians, Vasco, Thalia, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São José e Unifacisa.

Os jogos do Gambas na 1ª etapa:

Domingo (21), às 11h15min

Osasco x Caxias Basquete

Segunda-feira (22), às 15h45min

Caxias Basquete x Bauru

Terça-feira (23), às 18h

Rio Claro x Caxias Basquete

Quinta-feira (25), às 9h

Caxias Basquete x Campo Mourão

Sexta-feira (26), às 9h

Pinheiros x Caxias Basquete