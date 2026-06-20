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Sob o comando de quem já venceu a LDB de forma invicta, Caxias Basquete estreia contra o Osasco

Primeira etapa da competição nacional de base inicia para o Gambas no domingo (21), às 11h15min, em Rio Claro, sede do Grupo A

Rafael Rinaldi

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