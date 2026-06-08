Sistema de impedimento semiautomático pode ser implantado no Alfredo Jaconi após a Copa do Mundo

Alfredo Jaconi poderá receber o sistema na partida contra o Atlético-MG. Jeff Botega / Agencia RBS

A instalação do impedimento semiautomático segue avançando pelo Brasil. E a novidade tecnológica que irá auxiliar as decisões da arbitragem nos jogos poderá estar presente no Estádio Alfredo Jaconi durante as oitavas de final da Copa do Brasil. Ao menos é o que revelou o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, durante entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

— Há uma ideia, ainda não oficial, de que seja instalado o semiautomático no nosso estádio e para o jogo do Fortaleza (com o Palmeiras) também, que são os dois clubes da Série B que avançaram de fase. Para que todos os jogos da Copa do Brasil sejam utilizados o semiautomático. Se não for instalado no Jaconi, nessa fase não será utilizado — confirmou o dirigente.

Pizzamilgio esteve recentemente na sede da CBF acompanhando o sorteio que definiu o Atlético-MG como rival alviverde nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o mandatário do Ju ouviu na entidade máxima do futebol brasileiro quais são as exigências que o clube teria que cumprir para que a novidade esteja presente em agosto (em data a ser confirmada), no Alfredo Jaconi.

— É uma estrutura grande, além disso são feitas medições no estádio, em coisa de altíssimo nível pra poder ter todo o jogo em 3D mesmo mapeado. Não é só a instalação de 17 iPhones lá ou colocar uma câmera, como é um VAR normal, onde fica exatamente tudo mapeado em milímetros pra poder realmente não ter erro. O semiautomático conta com uma inteligência que poderia ser, inclusive, automática. Ele tem dentro do software, que roda todo esse sistema, por exemplo, uma mão na bola, onde ele tem uma IA rodando atrás, podendo indicar, inclusive, se essa mão seria com intenção ou sem intenção — detalhou Pizzamiglio.

O novo sistema, conforme o presidente do Ju ouviu na CBF, ainda pode ficar dando notas ao árbitro o tempo todo. O próprio software acaba fazendo isso. Algo muito avançado e, como o Brasil ainda está no início desta implantação, não utiliza todas essas ferramentas.

— Mas à medida que ele vai podendo ser 100% utilizado, os erros realmente vão diminuir muito. Mas para que isso aconteça é necessária muita tecnologia que tem que ser instalada. Temos algumas áreas no Jaconi um pouquinho mais complicadas: o placar eletrônico e atrás do gol. Como o Jaconi não tem o anel totalmente fechado, acaba prejudicando um pouco a instalação — lembrou Pizzamiglio.

A tendência é de que no Castelão a tecnologia não tenha dificuldades de ser aplicada. E se o mesmo ocorrer na casa do Juventude, a partida contra o Atlético-MG já será o primeiro teste do sistema semiautomático em Caxias do Sul. Do contrário, em nenhum jogo das oitavas de final ele será utilizado. Os custos para a instalação do sistema ficam por conta da CBF.

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COMO FUNCIONA

Celulares monitoram a posição da bola e dos jogadores para detectar os casos de impedimento. Rafael Favero / Agência RBS

O sistema de impedimento semiautomático já foi instalado e testado pela CBF em pelo menos 19 estádios de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com destaque para o Maracanã, no Rio de Janeiro, que foi o pioneiro nos testes operacionais.

Os equipamentos são conjuntos de aparelhos celulares de última geração, instalados em pontos estratégicos dos estádios. Eles acompanham a partida com imagens em alta definição e geram uma animação sobre o lance a ser analisado.