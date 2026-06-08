Esportes

Na Copa do Brasil
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Sistema de impedimento semiautomático pode ser implantado no Alfredo Jaconi após a Copa do Mundo

Há uma ideia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que todos os estádios das equipes que estão nas oitavas de final da Copa do Brasil possam contar com os novos equipamentos durante as disputas

Rafael Rinaldi

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