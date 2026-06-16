Serranos entram em campo pela última rodada da primeira fase da Copa FGF

Trem da Serra enfrenta o Santa Cruz. Patrick Emanuel Ferreira / Divulgação

A última rodada da primeira fase da Copa FGF 2026 acontece nesta quarta-feira (17), com todos os jogos iniciando às 15h. Três equipes já estão garantidas na semifinal do Troféu Carlos Caetano Verri - Dunga. No Grupo A, Gramadense e Santa Cruz. No Grupo B, o Brasil de Pelotas.

No Estádio dos Plátanos, o Gramadense enfrenta o Santa Cruz. Já classificadas, as equipes brigam pela liderança da Chave A. Quem vencer fica com a primeira posição e, em caso de empate, o Trem da Serra tem a vantagem, por ter um ponto a mais.

O outro jogo acontece no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Monsoon e Brasil de Farroupilha se enfrentam para cumprir tabela e finalizar a participação na competição.

Na última rodada, a equipe de Gramado venceu o Monsoon por 1 a 0, enquanto o Rubro-Verde empatou com o Galo em 1 a 1.

Os confrontos do Grupo B são entre Farroupilha e Bagé, no Estádio Boca do Lobo, e Guarany-Ba e Brasil-Pel, no Estádio Estrela D'Alva.

Confira a tabela da Copa FGF

Grupo A

1º Gramadense — 10 pontos — classificado

2º Santa Cruz — 9 pontos — classificado

3º Brasil-Far — 4 pontos

4º Monsoon — 2 pontos

Grupo B

1º Brasil-Pel — 13 pontos — classificado

2º Bagé — 5 pontos

3º Farroupilha— 5 pontos

4º Guarany — 3 pontos