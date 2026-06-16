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Serranos entram em campo pela última rodada da primeira fase da Copa FGF

O Brasil de Farroupilha entra em campo já eliminado, enquanto o Gramadense tem sua vaga garantida na próxima fase, mas briga para se manter na liderança

Camila Corso

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