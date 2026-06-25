"Fez o mundo conhecer Cabo Verde": jovens que estudam em Caxias do Sul comentam sobre a emoção de ver o país na Copa do Mundo

Cassandra Lopes (E) e Adelcia Teixeira (D) vieram para o Brasil para estudar. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Copa do Mundo traz uma variedade imensa de rivalidades dentro das quatro linhas. Mas, fora de campo, cenas de união e resistência têm ganhado as telas e os gramados. Uma das mais marcantes tem sido a participação surpreendente de Cabo Verde na competição.

Pelo menos, essa é a imagem que vem à mente de Adelcia Teixeira e Cassandra Lopes, jovens cabo-verdianas que escolheram Caxias do Sul como morada e acompanham o torneio mundial no frio da Serra Gaúcha.

— Em sempre gostei de futebol, mas a sensação de ver meu país é muito diferente. Eu digo que eu gostava de futebol, mas agora eu amo. É o meu país, a minha cultura, são as minhas pessoas ali — disse Adelcia.

Cabo Verde caiu em um grupo de gigantes. A primeira partida foi logo contra a campeã mundial Espanha, mas os africanos tiveram garra, força e o brilho do goleiro Vozinha para segurarem o 0 a 0 e garantirem o primeiro ponto do país logo na estreia em uma Copa do Mundo.

— Cabo Verde sabia que a Espanha tinha uma grande qualidade nos passes. Então, a estratégia foi fechar a nossa defesa, afastar o adversário do campo deles, para abrirem alguma janela e conseguirmos marcar. O empate só mostrou que o nosso futebol é nossa resistência e que somos guerreiros — comentou Cassandra, que completou:

— No segundo jogo, a sensação foi muito melhor, com o nosso primeiro gol. Foi uma comemoração incrível e ficamos muito felizes com o empate, porque Cabo Verde foi para a Copa, claro, para se divertir, mas também mostrar futebol com dignidade.

Irmandade com o Brasil

Jovens têm Brasil como referências nos estudos e no futebol. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ao chegar na Serra, há quatro meses, Adelcia encontrou uma companheira de casa. Cassandra conheceu a cidade através de sua irmã e, há quatro anos, veio para estudar Odontologia na Universidade de Caxias do Sul. Juntas, compartilham medos, alegrias e jaquetas.

— Foi um choque o clima, porque lá o mínimo é 15ºC. Aqui é muito imprevisível, agora está 1ºC, mas sempre muda — brincou Adelcia, na manhã gelada desta quinta-feira.

Mas a união fez a força. E o reconhecimento do futebol cabo-verdiano na Copa do Mundo de 2026 é um exemplo disso. O único país pentacampeão acolheu a seleção novata na competição e, de certa forma, melhorou a imagem que os africanos tinham dos latino-americanos.

— O Brasil sempre foi a nossa base em relação ao futebol. Não é nenhum outro lugar do mundo. É o Brasil. A gente torce sempre pros países africanos que se classificam e para o Brasil. Agora somos irmãos, mas para nós, vocês já eram nossos irmãos mesmo antes de nos conhecerem — completou Cassandra.

O futuro do futebol cabo-verdiano

Com a ampliação de países no torneio, novas seleções surgem e ganham destaque com o passar dos jogos. Após dois empates — em 0 a 0 com a Espanha e 2 a 2 com o Uruguai —, Cabo Verde tem chances reais de classificação à próxima fase e pode, mais uma vez, entrar para a história. Para isso, basta uma vitória simples e histórica sobre a Arábia Saudita, nesta sexta-feira (26), às 21h, em Houston.

— Temos certeza que vamos classificar. A confiança que eles tiveram nos jogos foi grandiosa, é de se aplaudir. Eles não foram só jogar, foram confiantes, com estratégia e fizeram isso valer a pena — comentou Adelcia.

Para os próximos anos, as estudantes esperam que a visibilidade da competição mundial ajude no desenvolvimento e crescimento do futebol e de outros setores do país de origem.

— Cabo Verde sempre teve jogadores bons, só faltava a oportunidade para eles. Vemos isso nos clubes, com crianças e adultos com talento, mas sem oportunidades. E agora estamos tendo isso — celebrou Adelcia.

— O futebol, querendo ou não, está trazendo visibilidade para nós, sendo que Cabo Verde é um país totalmente turístico. Então, a Copa do Mundo favorece tanto a nossa história, como a economia, porque fez o mundo conhecer Cabo Verde — resumiu Cassandra.