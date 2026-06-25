Esportes

Conexão Serra-Praia
Notícia

"Fez o mundo conhecer Cabo Verde": jovens que estudam em Caxias do Sul comentam sobre a emoção de ver o país na Copa do Mundo

Cabo-verdianas acompanham sua seleção e torcem pelo avanço histórico no torneio. Jogo decisivo será nesta sexta-feira (26)

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS