Sem o peso de jogar fora: Juventude desafia o líder São Bernardo em duelo de seis pontos na Série B

Diogo Barbosa tem 11 jogos e uma assistência com a camisa do Juventude na temporada. Gabriel Tadioto / Juventude / Divulgação

O Juventude tem um encontro marcado com o seu destino na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 17h. Pela 14ª rodada da competição, o Verdão viaja até o interior de São Paulo para enfrentar o São Bernardo, atual primeiro colocado do certame. O embate carrega o peso de um "divisor de águas". Se por um lado o Alviverde ostenta a melhor campanha como mandante em todo o campeonato, por outro, precisa traduzir essa força longe dos seus domínios para se consolidar definitivamente no pelotão da frente.

Apostando na maturidade do elenco para quebrar o jejum fora de casa, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa projeta um confronto de alto nível e descarta qualquer tipo de fantasma ou pressão por atuar em solo adversário.

— É uma competição extremamente disputada. Dentro de casa temos feito o nosso papel com maestria, salvo um ou outro deslize isolado. Agora, teremos um duelo direto contra uma grande equipe que lidera o campeonato. É o tipo de jogo que serve para mostrar exatamente o que queremos na temporada. Queremos subir e estar no bloco de cima. A nossa equipa é experiente, madura e tem atletas cascudos. Não existe mais esse peso de jogar fora de casa para o tamanho dos jogadores que nós temos hoje no elenco — afirmou o lateral de forma categórica.

A Lição dos detalhes

A busca pelo equilíbrio de pontos como visitante tem sido a grande obsessão do elenco. Diogo Barbosa relembra o último tropeço fora de casa contra o Operário como um aprendizado doloroso sobre a importância da concentração na Série B, onde qualquer erro pontual pode custar a vitória.

— No jogo contra o Operário, nós tivemos uma boa performance, mas o futebol é decidido nos detalhes. Pecámos nesses pequenos momentos, sofremos o gol e cometemos um pênalti. Talvez se tivéssemos um pouco mais de calma em certas transições, poderíamos ter finalizado melhor, pois criamos oportunidades. O adversário quase não teve chances, mas foi eficaz nas poucas que surgiram. Precisamos ter mais atenção e transmitir fora de casa a mesma segurança que demonstramos no Jaconi — analisou o atleta.

O Fator Barbieri e a estabilidade familiar

Mesmo tendo assumido a titularidade de forma imediata após um período sem ritmo de jogo no seu clube anterior, o Fortaleza, Diogo Barbosa revelou que a sua adaptação a Caxias do Sul foi rápida. O lateral elogiou a estrutura e o acolhimento do clube, além de destacar o impacto tático do técnico Maurício Barbieri no seu futebol.

— O Juventude é um clube muito acolhedor, com um ambiente familiar que facilita muito o dia a dia do jogador. Além disso, o modelo tático da equipa me favorece bastante. Sempre fui um lateral de características ofensivas, e atuar num esquema com três zagueiros me dá a liberdade ideal para apoiar. O Barbieri é um treinador que me surpreendeu muito positivamente. É um profissional que estuda profundamente os adversários e nos municia com muitas informações antes de entrarmos em campo. Precisamos transformar todo esse trabalho de bastidores em resultados para que tudo valer a pena — revelou.

A harmonia encontrada dentro do Centro de Treinos também se reflete na vida pessoal do jogador, um combustível extra para o duelo de domingo.