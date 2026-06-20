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Sem o peso de jogar fora: Juventude desafia o líder São Bernardo em duelo de seis pontos na Série B

Juventude enfrenta o primeiro colocado buscando melhorar desempenho longe do Jaconi e consolidar vaga no G-6

Tiago Nunes

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