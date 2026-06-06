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"Se a gente quiser brigar por coisas grandes, não podemos deixar estes pontos passarem", diz lateral do Juventude após derrota

Mesmo com maior volume ofensivo, time voltou a pecar pela falta de efetividade, além de erros pontuais na defesa que decretaram o 2 a 1 para os paranaenses

Rafael Rinaldi

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