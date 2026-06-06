"Se a gente quiser brigar por coisas grandes, não podemos deixar estes pontos passarem", diz lateral do Juventude após derrota

Zagueiro Rodrigo Sam também lamentou pontos perdidos em Curitiba. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude não trará pontos de Curitiba pela 12ª rodada da Série B. O time de Maurício Barbieri novamente pecou pela falta de efetividade e por erros pontuais que acabram decretando a derrota por 2 a 1.

Após a partida, muitos jogadores reclamaram das decisões da arbitragem, que expulsou o técnico Maurício Barbieri e seu auxiliar, Diego Almeida, durante os 90 minutos. Mas, mesmo descontente com as decisões do comandante do apito, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa fez uma autocrítica:

— Um pouco confusa, falar de arbitragem no futebol brasileiro é difícil, os jogadores parecem chatos, a qualquer jogada querem reclamar, isso acaba deixando o árbitro nervoso e todo mundo também, levando ele ao erro. Deixa mais nervosos ainda os jogadores. É uma cultura que, nós jogadores precisamos melhorar, mas o juiz esteve um pouco confuso em alguns lances — apontou o lateral à Rádio Caxias, que também pediu para a equipe ser mais efetiva na frente:

— Também tivemos chances e precisamos matar. Precisamos ter um pouco mais de maturidade. Se a gente quiser brigar por coisas grandes na competição, subir ou ser campeão, não podemos deixar estes pontos passarem. Precisamos mostrar este domínio em gols.

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Já o capitão Rodrigo Sam, que acabou se livrando de uma expulsão na partida, após revisão do lance no VAR, reiterou o coro de Diogo Barbosa:

— A gente criou, criou, criou, mas não ganhamos o jogo. E os caras chegaram duas vezes e fizeram os gols. Futebol, às vezes, nem sempre quem joga bem ganha. Mas um time que quer subir tem que pontuar, tem que ganhar, independente se dentro ou fora de casa. E não podemos perder estes pontos — completou Sam.

Bom volume

Depois de ver o goleiro Vagner evitar o gol alviverde duas vezes, o time de Maurício Barbieri viu os paranaenses abrirem o placar no primeiro tempo. Mesmo com o empate de Raí Silva, um pênalti cometido por Iba Ly no final definiu a derrota em Curitiba.

— Melhoramos muito no segundo tempo, conseguimos ficar mais com a bola, buscamos o empate no começo, que fez a gente crescer ainda mais, mas infelizmente fomos punidos com este pênalti — avaliou o zagueiro Gabriel Pinheiro.

No próximo domingo (21), o Juventude voltará a campo, no Alfredo Jaconi, diante da Ponte Preta, a partir das 11h.