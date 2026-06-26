Saiba quem são os 10 atletas que já disputaram uma Copa do Mundo e defenderam o Juventude

Cafu teve uma rápida passagem pelo Estádio Alfredo Jaconi Juan Barbosa / Agencia RBS

Para um jogador de futebol, o topo do mundo não é apenas um local, mas um gramado de Copa do Mundo. Ouvir o hino nacional ecoar pelos alto-falantes da maior competição do planeta, carregando a esperança de milhões, é o primeiro sonho que nasce nos pés de toda criança que chuta. Estar entre os eleitos, contudo, é privilégio a uma pequena fatia.

E é nesse cenário de sonhos que o Juventude escreve suas páginas desde 1970, quando o pioneiro Everaldo abriu as portas para outros nove jogadores que já ostentaram a camisa alviverde e tiveram a honra de defender suas nações em Copas.

No interior do Rio Grande do Sul, o Verdão reina como o clube com o maior número de representantes na história dos Mundiais. São 10 no total. Para se ter uma ideia desse feito, o segundo colocado na lista é o Cruzeiro, atualmente de Cachoeirinha, mas que acumulou seus cinco nomes entre as décadas de 1930 e 1970, quando ainda jogava em Porto Alegre.

O Pioneiro do Tri e a Passagem Relâmpago do Capitão

Camisa usada por Everaldo está no memorial do Juventude. Daniela Xu / Agencia RBS

O primeiro capítulo dessa saga foi escrito em 1970 por Everaldo. O lateral-esquerdo vestiu a camisa do Juventude por empréstimo junto ao Grêmio entre 1964 e 1965, desfilando sua categoria no Estádio Alfredo Jaconi antes de retornar à capital e construir seu caminho até a Copa de 70. No México, Everaldo jogou ao lado de craques como Pelé, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto e Jairzinho, eternizando a lateral esquerda do Tri.

O segundo a jogar um Mundial e defender a camisa do Juventude na carreira foi o meia Valdo. Titular na equipe comandada pelo técnico Sebastião Lazaroni, ele vestia a camisa 8 e atuou os quatro jogos do Brasil na Itália, em 1990. Quatro anos antes, Valdo também esteve com o Brasil na Copa do México. Bem mais tarde, praticamente no fim de carreira, o meia foi reforço do Ju em 2002, três anos antes de pendurar as chuteiras.

Capitão do Penta

Antes da virada do milênio, um dos maiores do futebol mundial teve uma passagem relâmpago, mas inesquecível, por Caxias do Sul. Em janeiro de 1995, na parceria com a Parmalat, o lateral-direito Cafu foi contratado. No começo do ano, o São Paulo havia o vendido ao Zaragoza, da Espanha, por 3,6 milhões de dólares. Em julho do mesmo ano, num drible de mercado para repatriá-lo, o craque acertou com o Juventude. Foram apenas 20 dias e dois jogos oficiais (contra o Esportivo e Ypiranga) antes de estrear pelo Palmeiras na Conmebol Libertadores, onde a Parmalat também fazia a gestão do futebol. Apesar do pouco tempo, Caxias do Sul deixou marcas na memória — e na balança — do futuro capitão do penta, que disputou um ano antes a Copa de 1994 e, depois, as de 1998, 2002 e 2006.

— Engordei em Caxias, voltei de Caxias gigante. Comia javali, polenta. Eu falava: 'Meu Deus do céu, que cidade maravilhosa!'. Um frio, vinho bom, polenta boa, javali bom... voltei de lá cinco quilos a mais. Volto para o Palmeiras e já tinha o jogo contra o Grêmio — relembrou Cafu, em entrevista ao Globo Esporte em 2025.

Também no fim da década de 1990, o lateral Zé Carlos foi reserva de Cafu na Copa da França de 1998. O jogador defendeu o Juventude no ano de 1996.

O DNA do Jaconi: As Crias da Base Alviverde

Alex Telles costuma visitar o Juventude quando está de férias no Brasil. Antonio Valiente / Agencia RBS

O orgulho da torcida se torna ainda mais forte quando se fala de Thiago Silva e Alex Telles, duas joias lapidadas no Jaconi. O zagueiro Thiago Silva chegou a Caxias do Sul para se profissionalizar após passar pelo RS Futebol. Sua estreia no time principal já aconteceu na Série A do Brasileiro. Chegando à Serra em 2004, o zagueiro disputou 29 partidas e marcou três gols (contra Paraná, Santos e Palmeiras), iniciando ali a caminhada que o levaria a disputar quatro Copas do Mundo: 2010, 2014, 2018 e 2022.

Já o lateral-esquerdo Alex Telles é a prova viva, dentro do Centro de Formação de Atletas e Cidadãos, de que os sonhos da base podem virar realidade. Natural de Caxias do Sul, Alex integrou a escola de futebol do clube desde os 13 anos e subiu todos os degraus da base alviverde ao lado de uma geração composta por amigos como Bressan, Follmann e Ramiro. Negociado com o Grêmio no fim de 2012, ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão em 2013 e coroou sua trajetória ao defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Do Jaconi para o Mundo

Outros dois nomes conheceram a atmosfera da Copa após defenderem o Juventude. O zagueiro Dante chegou ao Alfredo Jaconi aos 18 anos, em 2001, descoberto pelo técnico da base Péricles da Costa durante treinos em São Paulo para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Baiano de Salvador, Dante jogou o Brasileirão pelo time principal por duas temporadas antes de defender a Seleção na Copa de 2014, no Brasil.

O goleiro Doni teve uma passagem curta, de quatro meses e 21 jogos pelo Verdão, carimbando anos mais tarde sua vaga no Mundial de 2010, na África do Sul — a histórica primeira Copa em solo africano, rompendo uma barreira desportiva e social.

Fronteiras rompidas

Pitta veio para o Juventude após defender o Huesca da Espanha. Porthus Junior / Agencia RBS

A mística do Juventude também atravessou as fronteiras com dois atletas que defenderam seleções de outros países. O primeiro foi o volante Marcos Senna. Vindo do Corinthians em 2001, ele disputou 14 jogos da Série A pelo Papo, inclusive marcando o gol que garantiu a permanência na elite naquela temporada.

No ano seguinte, transferiu-se para o Villarreal, da Espanha, onde permaneceu por 11 temporadas de sucesso, naturalizou-se e integrou a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

O capítulo mais recente dessa linhagem internacional é escrito atualmente. O atacante Isidro Pitta defendeu o Verdão na Série A de 2022, acumulando 42 jogos, oito gols e três assistências. Depois de ir para o Cuiabá e manter os bons número, ele foi comprado pelo Bragantino e, na atual temporada, foi convocado pela Seleção do Paraguai para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

SELETO TIME DE COPA DO JU

Goleiro: Doni

Zagueiros: Thiago Silva e Dante

Laterais: Everaldo, Cafu, Alex Telles e Zé Carlos

Volante: Marcos Senna

Meia: Valdo