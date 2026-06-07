Saiba quem pode voltar ao time do Juventude no jogo contra a Ponte Preta 

Nathan Santos ganhou a vaga de titular, mesmo com o retorno de Raí Ramos. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

No aguardo por reforços oriundos do departamento médico ou que já estão na transição física, o técnico Maurício Barbieri começa a preparar nesta segunda-feira (8) o time do Juventude que enfrenta a Ponte Preta, no domingo (14), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi. O duelo válido pela 13ª rodada ganhou importância extra após a derrota sofrida diante do Operário-PR, por 2 a 1.

A recuperação tem como principal objetivo não se distanciar ainda mais do G-6. Ainda com partidas a serem realizadas pela 12ª rodada, o Ju tem 16 pontos, três a menos do que justamente o rival de sexta-feira, o Operário-PR, que fecha o G-6.

- A gente continua mirando a ponta de cima da tabela. Estamos jogando no fio da navalha pelas várias ausências que temos no grupo. Com certeza, elas interferem no trabalho do Barbieri e fazem falta. Esperamos contar com eles o quanto antes - disse o vice de futebol Luis Carlos Bianchi, em entrevista à Rádio Caxias.

A expectativa é de que pelo menos três atletas fiquem à disposição do treinador para o compromisso diante do rival de Campinas. O volante Luan Martins, o meia Mandaca e o atacante MP são os jogadores que estariam mais próximos de voltarem ao time.