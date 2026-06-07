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Saiba quem pode voltar ao time do Juventude no jogo contra a Ponte Preta 

Equipe alviverde enfrenta a Ponte Preta sem o técnico Maurício Barbieri, expulso no duelo contra o Operário-PR

Maurício Reolon

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