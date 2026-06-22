Esportes

Definidos
Notícia

Saiba quando acontecem e onde assistir aos jogos entre Juventude x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Confrontos das oitavas de final da competição tiveram datas definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (22)

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS