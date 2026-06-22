Saiba quando acontecem e onde assistir aos jogos entre Juventude x Atlético-MG pela Copa do Brasil

O Juventude já sabe quando vai enfrentar o Atético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil. As datas dos confrontos foram definidas nesta segunda-feira (22) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O jogo de ida ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte, no dia 1º de agosto, sábado, a partir das 19h30min. Já a partida de volta acontece na terça-feira seguinte, dia 4, no Alfredo Jaconi. Os dois duelos terão transmissão da Amazon Prime.
Na trajetória durante a Copa do Brasil deste ano, o Juventude eliminou Guaporé, Tuna Luso, Águia de Marabá e São Paulo. Com essas classificações, o clube alviverde já acumulou aproximadamente R$ 9,6 milhões em premiações.
Confira os confrontos:
Sábado, 1º de agosto
17h30min
Vasco x Fluminense
19h30min
Atlético-MG x Juventude
21h
Santos x Remo
Domingo, 2 de agosto
16h
Palmeiras x Fortaleza
18h
Mirassol x Grêmio
18h30min
Chapecoense x Cruzeiro
19h30min
Inter x Corinthians
Segunda, 3 de agosto
21h
Athletico x Vitória
Jogos de volta
Terça-feira, 4 de agosto
19h30min
Juventude x Atlético-MG
21h30min
Remo x Santos
Quarta-feira, 05 de agosto
19h
Cruzeiro x Chapecoense
19h30min
Grêmio x Mirassol
21h30min
Fluminense x Vasco
Fortaleza x Palmeiras
Quinta-feira, 6 de agosto
20h
Corinthians x Inter
Vitória x Athletico