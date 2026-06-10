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Saiba qual é o aproveitamento do técnico interino que comandará o Juventude contra a Ponte Preta

Gerson Ramos substituirá Maurício Barbieri no confronto deste domingo (14) pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro

Rafael Rinaldi

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