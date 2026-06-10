Saiba qual é o aproveitamento do técnico interino que comandará o Juventude contra a Ponte Preta

Auxiliar permanente do clube terá mais uma oportunidade à frente da equipe principal. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Aos 45 anos, o auxiliar permanente do Juventude, Gerson Ramos, terá mais um desafio à frente da equipe principal. Com as suspensões de Maurício Barbieri e de seu assistente Diego de Almeida Favarin, expulsos na derrota para o Operário-PR, o profissional da casa comandará a equipe na partida contra a Ponte Preta, no domingo (14), às 11h, no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Gerson Ramos chegou ao Juventude no início de 2024, durante a pré-temporada. Naquele momento, trabalhou por alguns dias ao lado de Thiago Carpini, que logo depois assumiu o comando do São Paulo. Desde então, o profissional integra a comissão técnica do clube alviverde.

Ainda em 2024, Gerson Ramos comandou o Juventude em sua primeira partida oficial na casamta: o empate em 1 a 1 contra o Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, ele substituiu Jair Ventura e o auxiliar Emílio Faro, ambos suspensos. Mandaca abriu o placar para o Verdão e Eduardo empatou para a equipe paulista. O resultado manteve o Ju afastado do Z-4, em 12º na tabela, com 33 pontos.

TRAJETÓRIA COM TÍTULO

Antes de chegar ao Juventude, Gerson teve destaque no futebol do Distrito Federal. Em 2023, conquistou o título inédito do Candangão com o Real Brasília e foi eleito o melhor treinador do campeonato. Também venceu duas edições do Candangão Sub-20 e participou de duas Copas São Paulo.

Além disso, comandou o Samambaia na preparação para o Candangão 2024, encerrando a campanha de forma invicta, com cinco vitórias e dois empates.

Como jogador, atuou como meio-campista e defendeu clubes como Paraná, São Caetano, Mirassol, Ponte Preta e Atlético-MG. Em 2017, encerrou a carreira de atleta. No ano seguinte, começou sua trajetória como auxiliar.

Desempenho no Ju

Sob o comando de Gerson Ramos, o Ju venceu apenas uma partida oficial das seis em que o profissional esteve na casamata. O aproveitamento é de 27,7%: com uma vitória, três derrotas e dois empates.

No ano passado, com a demissão de Claudio Tencati, coube a Gerson comandar o time alviverde, antes da chegada de Thiago Carpini, na 18ª rodada do Brasileirão, quando o Verdão enfrentou o Santos, de Neymar, no Morumbi. O placar foi de 3 a 1 para os paulistas. O craque santista e da Seleção Brasileira foi o destaque do confronto marcando dois gols. Barreal também fez para o Peixe e o zagueiro venezuelano Wilker Ángel descontou para o Ju.

As demais partidas em que o auxiliar comandou o Ju ocorreram na Copa Sul-Sudeste 2026. Apesar de ser um torneio oficial, em nenhum momento Gerson dirigiu o time principal. Um grupo alternativo, recheado de garotos da categoria sub-20 entraram em campo. Foram quatro partidas, com uma vitória, duas derrotas e um empate.

Os números do interino no comando do Ju: