Saiba por que o Caxias é a equipe mais visada da Série C

Meia Ravanelli admite importância de subir na tabela de classificação para sair da mira dos demais adverários. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Campeonato Brasileiro da Série C está se direcionando para uma etapa decisiva em termos de classificação. Depois de 11 rodadas, a diferença do líder, Guarani, para o nono colocado, o Santa Cruz, é de seis pontos. Em duas rodadas tudo pode mudar.

Neste cenário, o Caxias está ocupando a última das vagas para os quadrangulares do acesso. O Grená está na oitava colocação na tabela de classificação, com 16 pontos. E, por isso, o time de Marcelo Cabo passa a ser a equipe mais visada pelas que estão pleiteando um lugar dentro do G-8.

Diante do Anápolis, na terça-feira (30), o Caxias tem a chance, diante de uma equipe da zona de rebaixamento, de voltar a vencer e subir na tabela.

— Creio que estando na oitava colocação somos a mira de todos. Porque eles pegam como linha de corte a nossa pontuação. Acredito que a gente tenha que fazer um bom jogo contra o Anápolis, buscar os três pontos pra conseguir sair dali e buscar as posições mais acima — reiterou o meia Ravanelli.

Para o atleta grená, a disputa pelas oito vagas da próxima fase continua acirrada.

— Está bem embolado ali do oitavo até o primeiro colocado, que tem 21 pontos. Então, se a gente pontuar, vai lá pra cima e sai dali da linha de corte. Estamos invictos dentro de casa também. Não iríamos ganhar todos os jogos dentro de casa, empatamos o último (contra o Maringá), mas o importante sempre é estar ali no G-8 — confirmou Ravanelli.

Disputa por uma vaga

O meia Ravanelli conquistou espaço na equipe de Marcelo Cabo tirando a titularidade de João Lucas em meio à competição. O elenco ainda conta para o setor de criação com Matheus Anjos que, além de estar se recuperando de uma lesão na panturrilha direita, quando esteve em campo, não apresentou um bom rendimento. Depois de nove partidas, com dois gols e uma assistência, Ravanelli admite que pode render mais.

— Acredito que a gente sempre pode se doar mais, é isso que eu estou fazendo, buscando se movimentar no jogo, tentando ajudar a equipe na frente, na defesa também, que o professor Marcelo cobra muito. Se eu fizer o meu melhor, eu vou conseguir ajudar o Caxias na competição — finalizou Ravanelli.