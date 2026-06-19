Saiba onde assistir a São Bernardo x Juventude pela 14ª rodada da Série B

Paulistas lideram a competição, enquanto Verdão tenta ingressar no G-6. Arte Pioneiro / Reprodução

São Bernardo e Juventude se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo (21). O duelo inicia às 17h no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP.

Os paulistas lideram a competição, com 25 pontos, e chegam de um empate sem gols, em casa, com o Sport; já o Verdão inicia a rodada na 8ª colocação da tabela, com 19 pontos, e tenta ingressar no G-6. A equipe alviverde vem de uma goleada sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, no Alfredo Jaconi.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Wellington Manzoli (Luizão), Augusto e Pará; Dudu Miraíma, Foguinho e Hyoran; Pedro Vitor, Echaporã e Felipe García. Técnico: Ricardo Catalá

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Aderlan, Luan (Mandaca), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alisson Safira (Fábio Lima). Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM

Davi De Oliveira Lacerda-ES, auxiliado por Fernanda Kruger-MT e Douglas Pagung-ES. VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda-RJ.

ONDE ASSISTIR

O Premiere anuncia a transmissão da partida.

Como chegam

São Bernardo

O zagueiro Jemerson, ex-Grêmio, foi expulso na partida contra o Sport e cumpre suspensão. Rodrigo Andrade, Matheus Salustiano, Helder, Lucas Fernandes estão se recuperando de lesões

Juventude