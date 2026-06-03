Saiba onde assistir a Operário-PR x Juventude pela 12ª rodada da Série B

As duas equipes estão coladas na tabela de classificação com 16 pontos. Arte Pioneiro / Reprodução

O Juventude buscará a segunda vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Operário-PR. A partida válida pela 12ª rodada da Série B ocorre nesta sexta-feira (5), no estádio Couto Pereira, porque o gramado do Germano Krüger passa por melhorias. O duelo inicia às 20h.

As duas equipes estão coladas na tabela de classificação com 16 pontos. Por ter um melhor saldo de gols, o Verdão é 10º colocado e os paranaenses estão em 11º. Na última rodada, o Ju goleou o América-MG, por 3 a 0, em Caxias do Sul; já a equipe de Ponta Grossa venceu o Ceará, por 2 a 1, em Fortaleza.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

OPERÁRIO-PR: Vágner; Mikael Doka, Miranda, Cuenú e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius e Boschilla; Moraes, Pablo e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes

JUVENTUDE: Jandrei; Messias (Gabriel Pinheiro), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro (MP), Fábio Lima e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM

Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca (trio carioca). Rodrigo D Alonso Ferreira-SC.

ONDE ASSISTIR

Disney+ anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha inicia às 19h45min no app de GZH, opção Serra, e às 20h no 102.7 do FM.

Como chegam

Operário-PR

O meia-atacante Neto Paraíba está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Ceará. Mas o jogador tem sido reserva na equipe de Luizinho Lopes. Índio, Zuluaga, Mingotti e Brenno se recuperam no DM.

Juventude

Rodrigo Sam, preservado por desgaste físico contra o América-MG, e MP, recuperado de um desconforto muscular, devem ficar à disposição.