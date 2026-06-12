Saiba onde assistir a Juventude x Ponte Preta pela 13ª rodada da Série B

As duas equipes vêm de derrotas na competição. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e Ponte Preta se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo (14). A partida válida inicia às 11h no Alfredo Jaconi.

O Verdão vem de derrota para o Operário-PR, por 2 a 1, em Curitiba, e ocupa, momentaneamente, a 11ª colocação na tabela, com 16 pontos. Já a equipe de Campinas perdeu, em casa, para o Cuiabá, também por 2 a 1, no meio de semana, e está na vice-lanterna, com oito.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Mandaca (Luan), Raí Silva e Diogo Barbosa; MP (Manu ou Fábio Lima) e Alan Kardec. Técnico interino: Gerson Ramos

PONTE PRETA: Diogo Silva; Júlio, Weverton, Palacios e Kevyson; Léo Gomes, Tárik e Élvis; Diego Tavares, David da Hora e Jonathan Cafu. Técnico: Márcio Zanardi

ARBITRAGEM

Kleber Ariel Gonçalves Silva-PR, auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira-AL e Andrey Luiz de Freitas-PR. VAR: Wagner Reway-SC.

ONDE ASSISTIR

A Disney+ anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra no 105.7 do FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam

Juventude

A equipe de Maurício Barbieri venceu apenas um dos últimos seis duelos na Série B. O treinador e seu auxiliar, Diego de Almeida Favarin, cumprem suspensão pelas expulsões diante do Operário-PR. Gerson Ramos, o auxiliar permanente do clube, comanda a equipe interinamente.

Os meio-campistas Luan e Mandaca, o lateral-esquerdo Patryck Lanza e o atacante MP foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição da comissão técnica.

Seguem fora o meia Pablo Roberto (lesão na coxa) e o atacante Allanzinho (entorse no tornozelo).

Ponte Preta

Há seis jogos sem vencer (com cinco derrotas e um empate) a Ponte terá a estreia de Márcio Zanardi na casamata. Diego Tavares e Luís Phelipe cumpriram suspensão e voltam a ficar à disposição.