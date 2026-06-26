Saiba onde assistir a Juventude x Ceará pela 15ª rodada da Série B

Equipes vivem momentos distintos na competição. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e Ceará se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo (28). O confronto inicia às 16h no Alfredo Jaconi.

O Verdão vem de duas vitórias seguidas, a última diante do São Bernardo (1 a 0), fora de casa, e inicia a rodada em 6º na tabela, com 22 pontos. Já o Vovô perdeu para o Botafogo-SP (1 a 0), em Fortaleza, e não vence há duas rodadas, estando em 14º, com 17.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos (Bryan Borges), Julio César, Luizão e Fernando; João Gabriel, Júlio César, Richardson e Matheus Araújo; Melk e Wendel Silva. Técnico (interino): Anderson Batatais

ARBITRAGEM

Lucas Casagrande-PR, auxiliado por Guilherme Dias Camilo-MG e Rafael Trombeta-PR. VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG

ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney + anuncia a transmissão;

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra a partir das 15h30min no 105.7 do FM e também no app de GZH opção Serra.

Como chegam

Juventude

Seguem de fora o centroavante Alan Kardec (lesão de grau 2 na coxa), o meia Pablo Roberto (em fase final de transição física) e o lateral-direito Nathan Santos (adutor da coxa).

O volante Léo Índio foi liberado para procurar outro clube e não faz mais parte do elenco alviverde.

Ceará

O auxiliar Anderson Batatais irá comandar o time diante do Ju. O novo técnico, Daniel Paulista, estará em Caxias do Sul observando a equipe apenas.

Último reforço anunciado pelo clube, o lateral-direito Bryan Borges poderá fazer sua estreia. O zagueiro Éder está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Pedro Gilmar e o atacante Giulio não foram relacionados para o duelo. Estão no DM: Zanocelo, Ronald, Alex Silva, Vina, Gabriel Amaral e Juan Alano.